На МТЗ произошел крупный пожар

Около десяти пожарных машин были замечены сегодня в полночь на территории Минского тракторного завода, сообщаю работники предприятия.





О ЧП утром рассказали в МЧС. По информации спасателей, в 23:34 на пульт дежурного поступил сигнал о загорании складского помещения (…) на территории ОАО «МТЗ» (склад №541 консервации и упаковки с последующим загоранием деревянных элементов кровли на общей площади 50 квадратных метров.

В результате пожара повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада, закопчен консервационный участок.

Всего за минувшие дежурные сутки в Беларуси произошло 16 пожаров.