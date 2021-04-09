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«Против интересов народа». Смогут уволить любого, кто сядет на сутки
Источник материала: Навiны
Согласно проекту изменений в Трудовой кодекс, права работников заметно ограничат. В частности, наниматель сможет уволить каждого, кто сядет на сутки.
Без права на политические требования
Основные новшества для работников — запрет на выдвижение при проведении забастовки политических требований и увольнение из-за отсутствия на работе по причине отбывания административного ареста.
Согласно проекту, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также контракт до истечения срока его действия могут быть расторгнуты нанимателем в случае «отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей».
Также уволить смогут в случае:
«принуждения работников к участию в забастовке, создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыва работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин»;
«участия работника в незаконной забастовке, а также иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин».
Уволить по вышеперечисленным основаниям будет можно с уведомлением в день увольнения соответствующего профсоюза. Чтобы уволить по другим основаниям, у профсоюза надо спрашивать согласие. Исключения — несоответствие должности, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.
Закон подгоняют под действия власти
Комментируя Naviny.by проект изменений Трудового кодекса, председатель Свободного профсоюза Белорусского Николай Шарах сказал:
«С момента вступления Трудового кодекса в действие в январе прошлого года общественно-политическая ситуация в стране серьезно изменилась не в пользу для властей. Вот они и подстраиваются под ситуацию, ужесточая условия для работников».
Шарах отметил, что практика увольнения работников, которых судили за политическую или гражданскую активность, уже есть: «Планируемые изменения в Трудовой кодекс, по сути, уже применяются».
Действительно, начиная с августа 2020 года, за политическую активность, выражение альтернативного мнения увольняли и
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«Есть много примеров, когда работники не выходили на работу по независящим от них причинам, а их увольняли, — рассказал Николай Шарах. — Я говорю не только об административном аресте, но и о задержании сотрудниками МВД для установления личности.
Собеседник Naviny.by отметил, что если все же введут законодательную возможность расторгать трудовые отношения по таким околополитическим причинам, то «у работников не будет даже права обжаловать увольнение в суде».
«Вы нарушаете права работников»
Профсоюз сложа руки сидеть не будет — «нельзя же ничего не делать!» В настоящее время профсоюзные организации обсуждают способы влияния на ситуацию.
«Мы будем действовать в правовом поле. Планируем обратиться в постоянную комиссию Палаты представителей по
Он является членом Совета по совершенствованию законодательства в социально-экономической и трудовой сфере при Министерстве труда и социальной защите.
«Эта структура была создана по требованию Международной организации труда. Пока белорусские власти делали вид, что прислушиваются к рекомендациям международных организаций, Совет собирался, но уже около года этого не происходит», — отметил Шарах.
Он подчеркнул, что «именно Совет, который должен собираться ежеквартально, обязан рассматривать изменения в трудовом законодательстве до внесения в Палату представителей. Таким образом я считаю важным срочно провести Совет и обсудить там планируемые изменения в Трудовой кодекс».
Председатель Свободного профсоюза Белорусского считает важным всеми законными способами доносить до властей, что их действия идут вразрез с интересами народа:
«Вы нарушаете права работников. Вы игнорируете международное законодательство, право работников Беларуси на участие в профсоюзном движении, право на забастовку, свободу мнений и свободу собраний».
Каждый год новый Трудовой кодекс?
Действующий Трудовой кодекс вступил в силу только 28 января 2020 года.
Среди новшеств: возможность временного (до шести месяцев) перевода работников от одного нанимателя к другому по соглашению сторон с гарантиями возврата на старую работу и сохранения уровня заработной платы; обязанность работника заключать с нанимателем срочный трудовой договор в случаях совместительства.
В ТК появилась глава, регулирующая дистанционный труд.
Отцы теперь могут уходить в отпуск в течение шести месяцев после рождения ребенка на срок до 14 календарных дней, но без сохранения зарплаты. На одиноких отцов распространяются те же гарантии, что и на одинокую мать.
Поправки в ТК были восприняты неоднозначно. Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП), куда входят четыре независимых профцентра, назвал документ
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Трудовой кодекс снова хотят изменить.
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