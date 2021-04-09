ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Против интересов народа». Смогут уволить любого, кто сядет на сутки

09.04.2021 08:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Согласно проекту изменений в Трудовой кодекс, права работников заметно ограничат. В частности, наниматель сможет уволить каждого, кто сядет на сутки.

«Против интересов народа». Смогут уволить любого, кто сядет на сутки

 

Без права на политические требования

Изменения в Трудовой кодекс приняты Палатой представителей в первом чтении.

Основные новшества для работников запрет на выдвижение при проведении забастовки политических требований и увольнение из-за отсутствия на работе по причине отбывания административного ареста.

Согласно проекту, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также контракт до истечения срока его действия могут быть расторгнуты нанимателем в случае «отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей».

Также уволить смогут в случае:

«принуждения работников к участию в забастовке, создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыва работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин»;

«участия работника в незаконной забастовке, а также иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин».

Уволить по вышеперечисленным основаниям будет можно с уведомлением в день увольнения соответствующего профсоюза. Чтобы уволить по другим основаниям, у профсоюза надо спрашивать согласие. Исключения — несоответствие должности, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

 

Закон подгоняют под действия власти

Комментируя Naviny.by проект изменений Трудового кодекса, председатель Свободного профсоюза Белорусского Николай Шарах сказал:

«С момента вступления Трудового кодекса в действие в январе прошлого года общественно-политическая ситуация в стране серьезно изменилась не в пользу для властей. Вот они и подстраиваются под ситуацию, ужесточая условия для работников».

Шарах отметил, что практика увольнения работников, которых судили за политическую или гражданскую активность, уже есть: «Планируемые изменения в Трудовой кодекс, по сути, уже применяются».

Действительно, начиная с августа 2020 года, за политическую активность, выражение альтернативного мнения увольняли и преподавателей вузов, и медиков, и работников сферы детского творчества и, конечно, рабочих и служащих, принявших участие в забастовке.

Читайте также:

«Есть много примеров, когда работники не выходили на работу по независящим от них причинам, а их увольняли, — рассказал Николай Шарах. Я говорю не только об административном аресте, но и о задержании сотрудниками МВД для установления личности. Свежий пример — работница завода Полимир была задержана в Новополоцке, когда шла с бело-красно-белым букетом на день рождения своей дочери. Ее задержали до суда на 72 часа, присудили штраф в размере 800 рублей. Она не по своей вине не явилась на работу. Когда все же пришла, ей пригрозили увольнением. Женщина присоединилась к стачке».

Собеседник Naviny.by отметил, что если все же введут законодательную возможность расторгать трудовые отношения по таким околополитическим причинам, то «у работников не будет даже права обжаловать увольнение в суде».

 

«Вы нарушаете права работников»

Профсоюз сложа руки сидеть не будет — «нельзя же ничего не делать!» В настоящее время профсоюзные организации обсуждают способы влияния на ситуацию.

«Мы будем действовать в правовом поле. Планируем обратиться в постоянную комиссию Палаты представителей по труду и социальным вопросам, на рассмотрении в которой находится законопроект. Мы будем предлагать либо изменить перечень оснований для увольнения, либо отменить рассмотрение законопроекта», — отметил Шарах.

Он является членом Совета по совершенствованию законодательства в социально-экономической и трудовой сфере при Министерстве труда и социальной защите.

«Эта структура была создана по требованию Международной организации труда. Пока белорусские власти делали вид, что прислушиваются к рекомендациям международных организаций, Совет собирался, но уже около года этого не происходит», — отметил Шарах.

Он подчеркнул, что «именно Совет, который должен собираться ежеквартально, обязан рассматривать изменения в трудовом законодательстве до внесения в Палату представителей. Таким образом я считаю важным срочно провести Совет и обсудить там планируемые изменения в Трудовой кодекс».

Председатель Свободного профсоюза Белорусского считает важным всеми законными способами доносить до властей, что их действия идут вразрез с интересами народа:

«Вы нарушаете права работников. Вы игнорируете международное законодательство, право работников Беларуси на участие в профсоюзном движении, право на забастовку, свободу мнений и свободу собраний».

 

Каждый год новый Трудовой кодекс?

Действующий Трудовой кодекс вступил в силу только 28 января 2020 года.

Среди новшеств: возможность временного (до шести месяцев) перевода работников от одного нанимателя к другому по соглашению сторон с гарантиями возврата на старую работу и сохранения уровня заработной платы; обязанность работника заключать с нанимателем срочный трудовой договор в случаях совместительства.

В ТК появилась глава, регулирующая дистанционный труд.

Отцы теперь могут уходить в отпуск в течение шести месяцев после рождения ребенка на срок до 14 календарных дней, но без сохранения зарплаты. На одиноких отцов распространяются те же гарантии, что и на одинокую мать.

Поправки в ТК были восприняты неоднозначно. Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП), куда входят четыре независимых профцентра, назвал документ «одним из худших в мире».

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Для защиты информации: новый центр подготовки специалистов открыли в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by