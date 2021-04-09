«Против интересов народа». Смогут уволить любого, кто сядет на сутки

Согласно проекту изменений в Трудовой кодекс, права работников заметно ограничат. В частности, наниматель сможет уволить каждого, кто сядет на сутки.





Без права на политические требования

Изменения в Трудовой кодекс приняты Палатой представителей в первом чтении.

Основные новшества для работников — запрет на выдвижение при проведении забастовки политических требований и увольнение из-за отсутствия на работе по причине отбывания административного ареста.

Согласно проекту, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также контракт до истечения срока его действия могут быть расторгнуты нанимателем в случае «отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей».

Также уволить смогут в случае:

«принуждения работников к участию в забастовке, создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыва работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин»;

«участия работника в незаконной забастовке, а также иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин».

Уволить по вышеперечисленным основаниям будет можно с уведомлением в день увольнения соответствующего профсоюза. Чтобы уволить по другим основаниям, у профсоюза надо спрашивать согласие. Исключения — несоответствие должности, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Закон подгоняют под действия власти

Комментируя Naviny.by проект изменений Трудового кодекса, председатель Свободного профсоюза Белорусского Николай Шарах сказал:

«С момента вступления Трудового кодекса в действие в январе прошлого года общественно-политическая ситуация в стране серьезно изменилась не в пользу для властей. Вот они и подстраиваются под ситуацию, ужесточая условия для работников».

Шарах отметил, что практика увольнения работников, которых судили за политическую или гражданскую активность, уже есть: «Планируемые изменения в Трудовой кодекс, по сути, уже применяются».

Действительно, начиная с августа 2020 года, за политическую активность, выражение альтернативного мнения увольняли и преподавателей вузов , и медиков , и работников сферы детского творчества и, конечно, рабочих и служащих, принявших участие в забастовке.

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«Есть много примеров, когда работники не выходили на работу по независящим от них причинам, а их увольняли, — рассказал Николай Шарах. — Я говорю не только об административном аресте, но и о задержании сотрудниками МВД для установления личности. Свежий пример — работница завода “Полимир” была задержана в Новополоцке, когда шла с бело-красно-белым букетом на день рождения своей дочери. Ее задержали до суда на 72 часа, присудили штраф в размере 800 рублей. Она не по своей вине не явилась на работу. Когда все же пришла, ей пригрозили увольнением. Женщина присоединилась к стачке».

Собеседник Naviny.by отметил, что если все же введут законодательную возможность расторгать трудовые отношения по таким околополитическим причинам, то «у работников не будет даже права обжаловать увольнение в суде».

«Вы нарушаете права работников»

Профсоюз сложа руки сидеть не будет — «нельзя же ничего не делать!» В настоящее время профсоюзные организации обсуждают способы влияния на ситуацию.

«Мы будем действовать в правовом поле. Планируем обратиться в постоянную комиссию Палаты представителей по труду и социальным вопросам , на рассмотрении в которой находится законопроект. Мы будем предлагать либо изменить перечень оснований для увольнения, либо отменить рассмотрение законопроекта», — отметил Шарах.

Он является членом Совета по совершенствованию законодательства в социально-экономической и трудовой сфере при Министерстве труда и социальной защите.

«Эта структура была создана по требованию Международной организации труда. Пока белорусские власти делали вид, что прислушиваются к рекомендациям международных организаций, Совет собирался, но уже около года этого не происходит», — отметил Шарах.

Он подчеркнул, что «именно Совет, который должен собираться ежеквартально, обязан рассматривать изменения в трудовом законодательстве до внесения в Палату представителей. Таким образом я считаю важным срочно провести Совет и обсудить там планируемые изменения в Трудовой кодекс».

Председатель Свободного профсоюза Белорусского считает важным всеми законными способами доносить до властей, что их действия идут вразрез с интересами народа:

«Вы нарушаете права работников. Вы игнорируете международное законодательство, право работников Беларуси на участие в профсоюзном движении, право на забастовку, свободу мнений и свободу собраний».

Каждый год новый Трудовой кодекс?

Действующий Трудовой кодекс вступил в силу только 28 января 2020 года.

Среди новшеств: возможность временного (до шести месяцев) перевода работников от одного нанимателя к другому по соглашению сторон с гарантиями возврата на старую работу и сохранения уровня заработной платы; обязанность работника заключать с нанимателем срочный трудовой договор в случаях совместительства.

В ТК появилась глава, регулирующая дистанционный труд.

Отцы теперь могут уходить в отпуск в течение шести месяцев после рождения ребенка на срок до 14 календарных дней, но без сохранения зарплаты. На одиноких отцов распространяются те же гарантии, что и на одинокую мать.

Поправки в ТК были восприняты неоднозначно. Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП), куда входят четыре независимых профцентра, назвал документ «одним из худших в мире» .