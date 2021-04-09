Утро пятницы. На МТЗ загорелся склад, в 10:42 пуск «Союза», а весна подумывает вернуться от мамы

Источник материала: Onliner

Провозглашаем пятницу. Страшно жаль, что рабочая неделя заканчивается, но все хорошее когда-то кончается. С утра повторяем вчерашнюю программу и переходим к произвольным упражнениям. Погода улучшается!

Что было вчера

«Спартак» и «Красный мозырянин» объединяются . Лишь бы не пострадали шоколад и «Коровки» с зефиром.

. Лишь бы не пострадали шоколад и «Коровки» с зефиром. Военные начали чинить дом, в который въехала их ракетная установка. Того и гляди построят новый .





Что происходит в стране и мире

Ночью на МТЗ горел склад. МЧС сообщает , что загорелось масло в металлической ванне (1 на 2,5 м), потом — деревянные элементы кровли на площади 50 квадратов. Потушили.

, что загорелось масло в металлической ванне (1 на 2,5 м), потом — деревянные элементы кровли на площади 50 квадратов. Потушили. На МКС отправляется международный экипаж. Командир — белорус Олег Новицкий. Пуск «Союза» с космическим кораблем «Гагарин» запланирован на 10:42.



«Эта ситуация со стулом» опасно развивается. Накануне главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула в Анкаре на встрече с Эрдоганом. Позже по этому поводу жестко высказался премьер Италии (назвал Эрдогана диктатором). В ответ в турецкий МИД вызвали итальянского посла. Хоть бы не война.

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Погода 8 апреля

Давление растет, облаков становится меньше, осадков тоже. Ночью еще могло что-то выпасть, днем падать уже почти нечему. Но берегитесь остаточной гололедицы. Атмосферные массы еще делят страну, поэтому возможны порывы ветра, на Витебщине — довольно сильные. Днем от 7 до 12 тепла. В выходные готовится что-то хорошее, позже расскажем. Не пользуйтесь другими прогнозами, думайте своей головой.





Бесполезная цифра дня

266 — столько дней осталось до Нового года.





Но на самом деле цифра дня сегодня другая — 1. Столько человек решат пересчитать результат.