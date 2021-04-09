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Утро пятницы. На МТЗ загорелся склад, в 10:42 пуск «Союза», а весна подумывает вернуться от мамы

09.04.2021 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Провозглашаем пятницу. Страшно жаль, что рабочая неделя заканчивается, но все хорошее когда-то кончается. С утра повторяем вчерашнюю программу и переходим к произвольным упражнениям. Погода улучшается!

Что было вчера

Утро пятницы. На МТЗ загорелся склад, в 10:42 пуск «Союза», а весна подумывает вернуться от мамы

Что происходит в стране и мире

  • Ночью на МТЗ горел склад. МЧС сообщает, что загорелось масло в металлической ванне (1 на 2,5 м), потом — деревянные элементы кровли на площади 50 квадратов. Потушили.
  • На МКС отправляется международный экипаж. Командир — белорус Олег Новицкий. Пуск «Союза» с космическим кораблем «Гагарин» запланирован на 10:42.
  •  «Эта ситуация со стулом» опасно развивается. Накануне главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула в Анкаре на встрече с Эрдоганом. Позже по этому поводу жестко высказался премьер Италии (назвал Эрдогана диктатором). В ответ в турецкий МИД вызвали итальянского посла. Хоть бы не война.

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Погода 8 апреля

Давление растет, облаков становится меньше, осадков тоже. Ночью еще могло что-то выпасть, днем падать уже почти нечему. Но берегитесь остаточной гололедицы. Атмосферные массы еще делят страну, поэтому возможны порывы ветра, на Витебщине — довольно сильные. Днем от 7 до 12 тепла. В выходные готовится что-то хорошее, позже расскажем. Не пользуйтесь другими прогнозами, думайте своей головой.

Утро пятницы. На МТЗ загорелся склад, в 10:42 пуск «Союза», а весна подумывает вернуться от мамы

Бесполезная цифра дня

266 — столько дней осталось до Нового года.

Утро пятницы. На МТЗ загорелся склад, в 10:42 пуск «Союза», а весна подумывает вернуться от мамы

Но на самом деле цифра дня сегодня другая — 1. Столько человек решат пересчитать результат.

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Теги: Гродно
 
 
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Провозглашаем пятницу. Страшно жаль, что рабочая неделя заканчивается, но все хорошее когда-то кончается. С утра повторяем вчерашнюю программу и переходим к...
 
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