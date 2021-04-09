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Премиум, середнячок и бюджетный вариант. Что готовит шинный рынок на летний сезон — 2021?
Источник материала: Onliner
Апрель нынче как-то не радует погодой. Еще в среду в столице выпал снег. Водители оперативно реагируют — в смысле не спешат в шинные магазины и на шиномонтаж. Продавцы резины особых прогнозов по поводу наступления тепла не делают, оставляя право на хорошие новости за синоптиками. Тем не менее понемногу готовятся, ждут «горячих неделек» во второй половине месяца. Накануне бума специалисты профильного магазина поделились информацией о товарах, подходящих для разных бюджетов.
Премиальный сегмент
Continental SportContact 6
Премиальные бренды занимают около 10% продаж в нашей стране. Для сравнения: в Европе — около 50%, в соседних государствах — примерно 30%. У нас многие недооценивают премиум-бренды. Рисунок протектора можно скопировать, но химсостав всегда держится в секрете. Безусловно, в цену премиальной шины заложена и оплата труда армии инженеров, но именно они постоянно выдумывают нечто новое, двигая рынок вперед. Впоследствии разработки «спускают вниз» на дочерние бренды с более низкой ценой. Продукцию Continental и его дочерних брендов привозят из еврозоны напрямую, исключение составляет только Matador. Завод, принадлежащий Conti, есть в России, и Matador может приехать как из Словакии/Чехии, так и из РФ — даже одной модели и одного размера.
«SportContact относятся к классу Ultra High Performance. Рассчитаны в первую очередь на скоростные поездки — вплоть до 300 км/ч, — объясняет Александр Брылев, директор онлайн-гипермаркета
летние, для легковых автомобилей
Michelin Pilot Sport 4S и Primacy 4
Шины Continental в этом году немного подорожали, прямой же их конкурент Michelin Pilot Sport 4S, наоборот, слегка подешевел. Такие волны периодически случаются, в том числе из-за валютной разницы. Французский Michelin хоть локализован и производится в подмосковном Давыдово, но большинство размеров приезжают к нам производства Франции, Италии, Германии, Польши и Венгрии. Скоростные UHP и большие размеры, как правило, на территории ТС не производят, делают в основном до 16—17 диаметра. Бренды Michelin и дочерний BFGoodrich так или иначе завозятся через российское представительство, потом попадают к нам. Исключение — Kormoran, Tigar, Taurus, которые напрямую едут с завода в Сербии.
«Как сказано, прямой конкурент „Конти Спортконтакта“ — Michelin Pilot Sport 4S. Есть категория клиентов, владельцев „заряженных“ тачек, которые с порога требуют только Michelin и только с буквой S, другие настойчиво просят не предлагать. Но у „французов“ есть и модель более повседневная. Primacy 4 больше предназначена для спокойной езды, не для скоростных покатушек, — таково мнение специалиста. — Сама модель уже несколько лет на рынке, продается хорошо. Очень возможно, что в самом обозримом будущем появится пятое поколение. Но и „четверка“ в 2021 году вполне актуальна. Берут те, кому важен баланс всех характеристик: и высокие сцепные свойства на сухой и мокрой дорожной поверхности, и комфорт, и небольшой уровень шума».
летние, для легковых автомобилей
летние, для легковых автомобилей
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
Нередко автовладельцы требуют от продавцов, чтобы шины обязательно были произведены в стране бренда. Тем не менее это не всегда является залогом лучшего качества. Очевидно, на новом заводе будет установлено новое оборудование, тогда как на старом может быть немолодое — еще не настала пора менять. При этом технологии на всех производствах понемногу унифицируются. А вот разница пошлин на ввоз в Беларусь шины, например, из РФ или США может составить ценовую разницу. GoodYear — самый привлекательный по цене из премиума. Но он единственный из крупных концернов не локализовал производство в России — шины поступают из Европы в Москву.
«По нашим данным, GoodYear в последние годы вырвался на первое место среди брендов по продажам, — делится статистикой собеседник. — Логика покупателей в том, чтобы купить самый бюджетный вариант из премиального сегмента. Модель Eagle F1 также нацелена на скоростное вождение. Для этого предусмотрены глубокие продольные дорожки без большого расстояния между блоками. Эта конструкция разрушает миф о том, что дождевая шина обязательно должна иметь рисунок в виде елочки. А продольные блоки по краям специально сделали разных размеров. Инженеры пришли к выводу, что такая конструкция создает меньше шума».
летние, для легковых автомобилей
Nokian Hakka Black 2
К финскому бренду Nokian привыкли как к производителю зимней резины (шиповки и липучки). В последние годы он активно укрепляется и на рынке «лета». Для этого даже занялись строительством испытательного полигона в Испании (очевидно, теплую страну выбрали неслучайно). Линейки разделили по качеству и цене на зеленую (Green), голубую (Blue) и черную (Black) — в порядке нарастания (последняя — флагман). Завод Nokian находится под Санкт-Петербургом, поэтому цены чуть ниже, чем у конкурентов.
«Сильная сторона этой модели — борьба с аквапланированием, — говорит Александр. — Шина позволяет даже на большой скорости разрезать водную пленку. Основное предназначение — мокрый асфальт в городах и на трассах. Продукт хороший, но продажи только начинают нарастать. Еще недавно автомобилисты не верили в качество летней резины от зимнего производителя из Финляндии. С прошлого сезона продукция становится все более популярной».
На фото ниже — модель Blue. Ее сложно отнести к топовым шинам — она все же на ступеньку ниже, однако выигрывает в цене.
летние, для легковых автомобилей, шины без шипов
летние, для легковых автомобилей
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