Премиум, середнячок и бюджетный вариант. Что готовит шинный рынок на летний сезон — 2021?

Источник материала: Onliner Апрель нынче как-то не радует погодой. Еще в среду в столице выпал снег. Водители оперативно реагируют — в смысле не спешат в шинные магазины и на шиномонтаж. Продавцы резины особых прогнозов по поводу наступления тепла не делают, оставляя право на хорошие новости за синоптиками. Тем не менее понемногу готовятся, ждут «горячих неделек» во второй половине месяца. Накануне бума специалисты профильного магазина поделились информацией о товарах, подходящих для разных бюджетов.

Премиальный сегмент

Continental SportContact 6

Премиальные бренды занимают около 10% продаж в нашей стране. Для сравнения: в Европе — около 50%, в соседних государствах — примерно 30%. У нас многие недооценивают премиум-бренды. Рисунок протектора можно скопировать, но химсостав всегда держится в секрете. Безусловно, в цену премиальной шины заложена и оплата труда армии инженеров, но именно они постоянно выдумывают нечто новое, двигая рынок вперед. Впоследствии разработки «спускают вниз» на дочерние бренды с более низкой ценой. Продукцию Continental и его дочерних брендов привозят из еврозоны напрямую, исключение составляет только Matador. Завод, принадлежащий Conti, есть в России, и Matador может приехать как из Словакии/Чехии, так и из РФ — даже одной модели и одного размера.





«SportContact относятся к классу Ultra High Performance. Рассчитаны в первую очередь на скоростные поездки — вплоть до 300 км/ч, — объясняет Александр Брылев, директор онлайн-гипермаркета ProShina . — Для Continental в принципе характерен акцент на комфорте. Так что к этим шинам стоит присмотреться тем, кто ценит премиальное сочетание скорости и удобства. Основные покупатели — владельцы BMW M-версий, Audi, Mercedes...»











Michelin Pilot Sport 4S и Primacy 4

Шины Continental в этом году немного подорожали, прямой же их конкурент Michelin Pilot Sport 4S, наоборот, слегка подешевел. Такие волны периодически случаются, в том числе из-за валютной разницы. Французский Michelin хоть локализован и производится в подмосковном Давыдово, но большинство размеров приезжают к нам производства Франции, Италии, Германии, Польши и Венгрии. Скоростные UHP и большие размеры, как правило, на территории ТС не производят, делают в основном до 16—17 диаметра. Бренды Michelin и дочерний BFGoodrich так или иначе завозятся через российское представительство, потом попадают к нам. Исключение — Kormoran, Tigar, Taurus, которые напрямую едут с завода в Сербии.





«Как сказано, прямой конкурент „Конти Спортконтакта“ — Michelin Pilot Sport 4S. Есть категория клиентов, владельцев „заряженных“ тачек, которые с порога требуют только Michelin и только с буквой S, другие настойчиво просят не предлагать. Но у „французов“ есть и модель более повседневная. Primacy 4 больше предназначена для спокойной езды, не для скоростных покатушек, — таково мнение специалиста. — Сама модель уже несколько лет на рынке, продается хорошо. Очень возможно, что в самом обозримом будущем появится пятое поколение. Но и „четверка“ в 2021 году вполне актуальна. Берут те, кому важен баланс всех характеристик: и высокие сцепные свойства на сухой и мокрой дорожной поверхности, и комфорт, и небольшой уровень шума».











GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5

Нередко автовладельцы требуют от продавцов, чтобы шины обязательно были произведены в стране бренда. Тем не менее это не всегда является залогом лучшего качества. Очевидно, на новом заводе будет установлено новое оборудование, тогда как на старом может быть немолодое — еще не настала пора менять. При этом технологии на всех производствах понемногу унифицируются. А вот разница пошлин на ввоз в Беларусь шины, например, из РФ или США может составить ценовую разницу. GoodYear — самый привлекательный по цене из премиума. Но он единственный из крупных концернов не локализовал производство в России — шины поступают из Европы в Москву.





«По нашим данным, GoodYear в последние годы вырвался на первое место среди брендов по продажам, — делится статистикой собеседник. — Логика покупателей в том, чтобы купить самый бюджетный вариант из премиального сегмента. Модель Eagle F1 также нацелена на скоростное вождение. Для этого предусмотрены глубокие продольные дорожки без большого расстояния между блоками. Эта конструкция разрушает миф о том, что дождевая шина обязательно должна иметь рисунок в виде елочки. А продольные блоки по краям специально сделали разных размеров. Инженеры пришли к выводу, что такая конструкция создает меньше шума».











Nokian Hakka Black 2

К финскому бренду Nokian привыкли как к производителю зимней резины (шиповки и липучки). В последние годы он активно укрепляется и на рынке «лета». Для этого даже занялись строительством испытательного полигона в Испании (очевидно, теплую страну выбрали неслучайно). Линейки разделили по качеству и цене на зеленую (Green), голубую (Blue) и черную (Black) — в порядке нарастания (последняя — флагман). Завод Nokian находится под Санкт-Петербургом, поэтому цены чуть ниже, чем у конкурентов.





«Сильная сторона этой модели — борьба с аквапланированием, — говорит Александр. — Шина позволяет даже на большой скорости разрезать водную пленку. Основное предназначение — мокрый асфальт в городах и на трассах. Продукт хороший, но продажи только начинают нарастать. Еще недавно автомобилисты не верили в качество летней резины от зимнего производителя из Финляндии. С прошлого сезона продукция становится все более популярной».

На фото ниже — модель Blue. Ее сложно отнести к топовым шинам — она все же на ступеньку ниже, однако выигрывает в цене.









Средний сегмент

Nokian Nordman SZ2

Продавцы говорят, что нередко клиенты при выборе шин опираются на результаты тестов. Но нужно понимать, что любое испытание не сможет объективно показать ходимость, то есть соотношение долговечности и цены. Не всегда в тестах можно найти и результаты исследования расхода топлива. Кроме того, нужно понимать: чем хуже и «дубовее» резиновая смесь, тем больше будет страдать подвеска.





Директор специализированного онлайн-гипермаркета однозначно называет более простую линейку от Nokian — Nordman — хитом продаж: «Завод Nokian находится под Санкт-Петербургом, поэтому цены не кусаются — за счет отсутствия пошлин. Плюс немного удешевили резиновую смесь, не нужно было тратиться на разработку. Вишенка на торте — желание Nokian отвоевать кусок рынка. В итоге получилась небольшая цена и высокое качество. Оптимальный вариант для наших дорог. Ну а лидером на рынке модель может стать исходя из логики покупателей: стараются брать самый бюджетный вариант из премиума или самый крутой из недорогих».











Gislaved Ultra*Speed 2, Barum Bravuris

Каркас колеса — важнейшая силовая часть шины, многослойная и технологичная, многие не задумываются об этом. Казалось бы, рисунок похож, даже состав резины будет близкий. Но именно внутреннее строение и конструкция объясняют, почему лидирующие бренды дороже в 2—3 раза. В чем разница между недорогими китайскими покрышками, «Белшиной», Kama с нитями корда из обычного металла и премиумом? Первые будут тяжелее своих премиальных конкурентов, а значит, увеличится неподрессоренная масса колеса, расход топлива, и упадет ресурс подвески из-за большей жесткости.

С другой стороны — премиальные шины, которые на порядок дороже. Компания GoodYear для некоторых моделей использует кевлар, а Nokian — арамидное волокно (из этих материалов изготавливают бронежилеты). У этих шин силовой слой получается легкий, но не менее прочный, чем металлокорд. Такие волокна меньше нагреваются на большой скорости, покрышка не перегревается и медленнее изнашивается. Для проверки некоторые покупатели иногда щупают боковую часть шины, сравнивают жесткость/мягкость. Поэтому, если бюджет не позволяет замахнуться на премиальную линейку, есть смысл обратить внимание на дочерние бренды топов.





«Gislaved — дочка Continental. Классический европейский средний класс, актуальная модель, — комментирует директор магазина. — Он менее на слуху, чем Barum. Хотя отличий у них не очень и много. Мы даже специально поставили рядом шины одного размера двух производителей (на фото выше. — Прим. Onliner), чтобы дать понять, насколько сильно похожи рисунки протектора».











Тут можно добавить, что примерно тот же товар продается под брендами Viking, General, Matador, Uniroyal.











Hankook Ventus Prime 3 K125

Компания из Южной Кореи хорошо выстрелила с этой моделью около пяти лет назад и вошла с ней в топ-3 самых продаваемых летних шин в Каталоге Onliner. В наступающем сезоне было бы неправильно списывать такого игрока со счетов. В придачу тесты AutoBild поставили Ventus на первое место, на одну ступень с Continental и Michelin.











«Правильнее было бы назвать Hankook сегментом В+, — заметил Александр. — Подходит тем, кто раньше покупал премиальные шины, а теперь решил скорректировать бюджет. Некоторые даже не заметят разницы. Предназначены для легковых автомобилей среднего класса. Дешевле премиума, а по характеристикам не уступают ни на сухом, ни на мокром асфальте. Отлично сбалансированные характеристики».

Также популярностью пользуются и другие южнокорейские шины: Nexen, Roadstone, Kumho.

На том же уровне качества находятся и некоторые китайские шины. В последние годы они сильно подтянулись. Китай занял нишу больших размеров для внедорожников, кроссоверов и понемногу растет в нем.

Taurus, Tigar и Kormoran

Это еще один шины-близнецы, на сей раз от бюджетных суббрендов Michelin. Бывает, недобросовестные продавцы заверяют, мол, один бренд предназначен для рынка Европы, а другой — для стран третьего мира. Это далеко от правды. На самом деле качество ничем не отличается. Производство находится в Сербии. С этой страной у Беларуси действуют специальные таможенные условия — за счет этого сербский товар выигрывал у конкурентов.





«Каркас этих шин легкий, из-за чего иногда слышу от покупателей опасения по поводу прочности, — делится наблюдениями наш эксперт. — Но главное, чтобы был достаточным индекс нагрузки и был верным размер. Также слышал отзывы о том, что „сербы“ изнашиваются быстрее обычного. При этом их часто покупают таксисты и, как говорят, меняют после пробега в 80 тыс. км. Проверить оба мнения довольно сложно. Сцепление, безусловно, будет похуже — в резиновой смеси может использоваться сажа, а не каучук».





















Самый бюджетный вариант

Мы посчитали правильным упомянуть в этом обзоре и самые недорогие бренды. К таковым Александр отнес российские Tunga, Kama, украинские Rosava и Premiorri: «Потенциальным покупателям нужно учитывать, что рекламаций по этим товарам больше, чем по остальным. Также они требуют особого внимания при балансировке».













И напоследок напомним об отечественном производителе. Вот как выглядят цены на самые популярные в нашем каталоге модели: