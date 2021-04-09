Finish him! Посмотрели «Мортал Комбат» (видео)

Источник материала: Onliner Для поколения 1990-х выражение «Мортал Комбат» звучит как ностальгическое заклинание, мгновенно возвращающее в детство. Да, юные годы тогдашнего поколения были непростыми настолько, что кровавая игра с разборками людей и человекоподобных тварей собирала толпы школьников дома у счастливчика, которому родители смогли купить приставку Sega Mega Drive. Как же тут пропустишь кино по легендарной франшизе?

Flawless victory!

Многие из тех, кто читает эту статью, наверняка помнят черный пиратский картридж для Sega Mega Drive (из-за постоянных обменов это могла быть и просто плата без корпуса) — свой или одного из многочисленных друзей. Где-то всегда рядом — затертая тетрадка с собственноручно, опытным путем найденными кодами для «фаталити», «бабалити» и прочих «бруталити».

Графика Mortal Kombat II в детских глазах казалась неотличимой от реальности, что придавало пиксельно-кровавым добиваниям особый привкус. Уличная жестокость тогда сублимировалась в домашние посиделки за видеоигрой, и это хорошо.

По поводу сюжета никто не парился. Имелся набор играбельных персонажей, а первостепенной задачей геймера было с помощью крепкого слова подогнать напарника с выбором соперника. А дальше — треск кнопок, кряхтение и прилив адреналина.

В 1995-м вышел фильм «Смертельная битва», который объяснил все, что происходило в первых играх. Темные силы Внешнего мира, старые боги, древний турнир, защита Земли — вот это вот все. Для нас это было не меньшим откровением, чем игра. Невообразимая по тем временам графика, смачная боевка и саундтрек, узнаваемый по сей день.

Сегодня ту «Смертельную битву» лучше не пересматривать. Пресытившись Голливудом и прочими развлечениями, фаната ленты наверняка постигнет разочарование. То, что четверть века назад казалось неимоверно крутым и бесподобным, сегодня рассыпается в прах. Визуальные эффекты вызывают сочувствие, а постановка драк заставляет смущенно улыбаться. Легенда середины 1990-х нынче не способна скрыть свои морщины и вторичность.





О продолжении не будем — оно не зашло даже в 1990-е. И если с играми в целом дальше все было хорошо, то кинофраншиза затаилась надолго. Воскресить «Мортал Комбат» в рамках полнометражного фильма отважились только в 2015 году. Несколько лет формировали съемочную группу, писали сценарий и отрабатывали трюки. При этом нынешнему «Мортал Комбату» сейчас куда сложнее, чем «Смертельной битве» в середине 1990-х: все-таки за прошедшее время зритель стал куда более избалованным, а пресытившийся агрессивный фанат может не простить даже мелкую оплошность.

Fight!

Сюжетно фильм, в отличие от предшественника, слабо опирается на игровую серию, которая разве что поделилась своими персонажами. Авторы ленты добавили еще одного героя и написали свою историю, лишь в общих чертах соприкасающуюся с классикой. Такой подход хорош для новых зрителей, а вот поклонники будут разочарованы тем, что как раз самого главного здесь и нет.





Коул Янг когда-то был крутым бойцом MMA, но пик его карьеры давно миновал. Теперь парня (исполнитель роли Льюис Тан порой уж очень походит на молодого Киану Ривза) в основном используют в качестве боксерской груши, за что ему платят пару сотен баксов. Коул не догадывается, что на самом деле является наследником славной династии, тысячелетиями оберегавшей Землю от нашествия армии Внешнего мира.

Злобный же император из параллельной вселенной не собирается ждать очередного турнира, чтобы на правах победителя стать правителем Земли. Он боится пророчества, а потому решает втихаря расправиться с защитниками нашей планеты до того, как они соберутся и как следует натренируются. Вот, например, тот же Коул Янг вообще непонятно на что может быть способен: его же бьют все кому не лень.





Так на протяжении всего фильма копится темная и светлая энергия. Добро и зло обязательно столкнутся. Хотя историю сложно назвать оригинальной, особых претензий она не вызывает. Это стандартная Голливуд-стори о мести, семье и предназначении, призванная сделать так, чтобы зрители не успели заскучать между экшен-эпизодами.

Сцены с драками и правда достойны того, чтобы их подождать. Режиссер Саймон Маккуойд не лукавил, когда говорил об особом внимании к постановке боев. Они техничные, зрелищные и просто крутые. «Фаталити» тоже присутствуют, но не в таком количестве, как вы, возможно, ожидаете.





С кровожадностью и брутальностью ситуация неоднозначная. Здесь есть моменты, за которые многие и полюбили игровую серию Mortal Kombat. В то же время видно, что авторы ограничивали свои порывы, чтобы не нарваться на «супервзрослый» рейтинг, который поставил бы крест на широком прокате, а значит, и на большой кассе.

Тех, кто мало знаком со вселенной игр Mortal Kombat, проведут за ручку и по буквам познакомят с именами главных героев и злодеев. Фанатам, думаю, тоже будет приятно посмотреть на становление Джакса, Сони, а также на истоки конфликта между Саб-Зиро и Скорпионом. В целом фильм показывает максимальное дружелюбие к как можно более широкой аудитории. Это похвально с учетом того, что детей на сеансы пускать все же не должны.





Среди актеров выделить кого-то сложно. В большинстве случаев перед нами шаблонные персонажи, что совсем не плохо и как раз совпадает с игровой концепцией. Вот герой, вот злодей — деритесь! Хочется отметить разве что головореза Кано. Без него во время просмотра «Мортал Комбата» можно было бы задохнуться от пафоса. А так реднек неплохо сбивает градус патетики спасителей мира.

Test your might

Впору было бы назвать нынешний «Мортал Комбат» достойным преемником «Смертельной битвы». Но все же легендой ему не стать. Возможно, причина тому — высокие ожидания и избалованность современного зрителя. Далеко не все выйдут из кинотеатра довольными.





Дело в самом Mortal Kombat, то есть в смертельной битве. Каким бы специфическим ни был фильм 1995 года, но он создавал впечатление судьбоносного турнира, где на кон поставлен целый мир. Люди и твари сражаются за Землю, от финального боя зависит очень многое. Сложно сказать почему, но авторы нового фильма отказались от «турнирной» концепции. Так что, несмотря на название, никаким Mortal Kombat, увы, здесь не пахнет.

Нас познакомят с героями и злодеями, покажут тренировки первых и козни последних. В конце концов, здесь все еще хватает кровавого экшена. Но от популярной в боевиках 1980—1990-х схемы турнирных боев отказались. Это может разочаровать многих поклонников игр и первого фильма. Вероятно, создатели ленты хотели уйти от классической схемы Mortal Kombat. Также во время просмотра не покидало ощущение, что новая лента рассматривается как старт для ряда будущих фильмов в этой вселенной с претензией на лавры Marvel и DC. Все это понятно и достойно уважения, однако не отменяет того факта, что картина может обмануть ожидания.





Кроме того, печалит дубляж. Опять же, если вам название Mortal Kombat не бередит ностальгических ран, то ничего страшного. В противном случае придется пропустить франшизные «пасхалки». Потому что одно дело — услышать «Finish him!», совсем другое — «Убей его!». Спасибо, что хоть знаменитый саундтрек не заглушили.

7 Оценка автора «Смертельная битва» была не самым лучшим фильмом, но стала легендой. Mortal Kombat как кино получше, но легендой ему не стать. Это в целом пресное зрелище, местами красивое и жестокое (иногда все это вместе), но совершенно не цепляющее. И все же после просмотра хочется сдуть пыль с джойстика и зарубиться в Mortal Kombat 11, а то и II. Хотя бы за это фильму можно многое простить.