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Эксперты: Россия подтягивает «Искандеры» к границе с Украиной
Источник материала: АФН
Аналитик агентства Janes Томас Баллок обнаружил, что Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной.
В передислокации участвуют войска Центрального военного округа, говорится в сообщении. К границе движутся танки, боевые машины пехоты (БМП), а также системы залпового огня «Ураган». По данным Janes, которое занимается анализом открытых данных в оборонном секторе, в Воронежскую область, граничащую с Украиной, прибыло несколько «Искандеров». Они, скорее всего, принадлежат 119-й ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области, сообщает РБК со ссылкой на отчете агентства.
Janes также сообщает, что к югу от Воронежа создан полигон, оборудованный комплексами дальней связи и полевым госпиталем. В Крыму и соседнем Краснодарском крае наблюдается аналогичное наращивание войск и техники, включая БМП и самоходные минометы «Тюльпан». В переброске принимают участие военные Южного военного округа, говорится в релизе.
В Janes заявили, что это, вероятно, «самое масштабное необъявленное передвижение войск» России с 2015 года.
При этом аналитики отмечают, что признаки наступательного характера развертывания войск отсутствуют. «Однако это может измениться, если Россия продолжит переброску войск к украинской границе. Janes обнаружило передвижение армейских систем ПВО в Воронежскую область, которое ранее не наблюдалось», — уточнили в агентстве.
О стягивании российских войск к юго-западным границам с Украиной сообщалось еще в марте, в частности об этом писала газета The New York Times.
В Минобороны объясняли передислокацию военной техники плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа. «Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — утверждал начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
США и Украина выражали озабоченность из-за передвижения военных и техники. В Вашингтоне потребовали представить объяснения «в связи с этими провокациями». Там также заявили, что присутствие российских военных у границ с Украиной максимальное с 2014 года.
В Кремле неоднократно заявляли, что перемещение войск не несет никакой угрозы другим странам. Представитель российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что войска могут передвигаться по территории страны теми маршрутами, какими сочтут нужным.
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Аналитик агентства Janes Томас Баллок обнаружил, что Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной.
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