Белоруска попала в топ-30 перспективных европейцев по версии Forbes.

29-летняя белоруска Мария Живицкая работает в Vanguard, одном из крупнейших мировых фондов по управлению капиталом с активами на сумму 7 триллионов долларов.





Живицкая получила докторскую степень в Лондонской школе экономики. Карьеру она начала в инвестиционной компании Goldman Sachs, а после перешла в страховую и инвестиционную компанию Prudential. Белоруска преподает в Институте политических исследований в Париже и в бизнес-школе Saïd в Оксфорде.