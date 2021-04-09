ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская стала фигурантом уголовного дела

09.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правозащитница и директор общественного объединения "Звено" Татьяна Гацура-Яворская задержана как подозреваемая по уголовному делу, сообщает БелаПАН со ссылкой на ее супруга Владимира Яворского.



Активисток "Звена" задержали 6 апреля. 8 апреля состоялись административные суды.  Задержанных признали виновными в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов. Одну отпустили со штрафом, еще троих наказали арестом на семь суток. Татьяну  Гацуру-Яворскую также оштрафовали на 50 базовых величин, но не отпустили.

"Мы ждали возле изолятора, что ее отпустят, но в итоге адвокат сказала, что Татьяна задержана по уголовному делу", — рассказал супруг правозащитницы. По какой статье УК возбуждено дело, и в чем именно подозревают Татьяну, он не знает.

Обыск в офисе и дома у Гацуры-Яворской прошел 6 апреля. В документах, которые показали супругам, было написано, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. По словам Владимира, в постановлении на обыск была указана ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

После обыска Татьяну, а также еще нескольких активисток "Звена" задержали и поместили  в ИВС на Окрестина.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитница и директор общественного объединения "Звено" Татьяна Гацура-Яворская задержана как подозреваемая по уголовному делу, сообщает БелаПАН со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Привет, весна? Куда сходить в эти солнечные выходные в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by