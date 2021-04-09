Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская стала фигурантом уголовного дела









Активисток "Звена" задержали 6 апреля. 8 апреля состоялись административные суды. Задержанных признали виновными в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов. Одну отпустили со штрафом, еще троих наказали арестом на семь суток. Татьяну Гацуру-Яворскую также оштрафовали на 50 базовых величин, но не отпустили.





"Мы ждали возле изолятора, что ее отпустят, но в итоге адвокат сказала, что Татьяна задержана по уголовному делу", — рассказал супруг правозащитницы. По какой статье УК возбуждено дело, и в чем именно подозревают Татьяну, он не знает.





Обыск в офисе и дома у Гацуры-Яворской прошел 6 апреля. В документах, которые показали супругам, было написано, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. По словам Владимира, в постановлении на обыск была указана ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).





После обыска Татьяну, а также еще нескольких активисток "Звена" задержали и поместили в ИВС на Окрестина.