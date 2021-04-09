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Алексиевич назвала две главные угрозы для белорусов
Источник материала: Навiны
По мнение нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, сегодня белорусское общество имеет две главные угрозы.
Общаясь с корреспондентом
Алексиевич подчеркнула, что сегодня белорусы живут «между двумя опасностями — Лукашенко и Россией».
Нобелевского лауреата в настоящее время беспокоит вопрос: как создать независимое процветающее государство.
События последнего полугода она оценивает, как попытку ненасильственной революции, которая могла привести к бескровной смене власти.
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По мнение нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, сегодня белорусское общество имеет две главные угрозы.
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