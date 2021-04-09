Алексиевич назвала две главные угрозы для белорусов

По мнение нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, сегодня белорусское общество имеет две главные угрозы.





Общаясь с корреспондентом Süddeutsche Zeitung , она отметила, что в настоящее время работает над книгой о последних событиях в Беларуси. В этом ей помогают граждане страны, которые присылают свои истории о «после 9 августа».

Алексиевич подчеркнула, что сегодня белорусы живут «между двумя опасностями — Лукашенко и Россией».

Нобелевского лауреата в настоящее время беспокоит вопрос: как создать независимое процветающее государство.

События последнего полугода она оценивает, как попытку ненасильственной революции, которая могла привести к бескровной смене власти.

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