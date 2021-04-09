ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Топ недорогих смартфонов с экраном 90—120 Гц

09.04.2021 09:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Многие производители до сих пор продвигают смартфоны с повышенной частотой дисплея как дорогие топовые решения. На самом деле сегодня в продаже хватает относительно недорогих аппаратов с шустрыми матрицами. Расскажем о пяти телефонах с дисплеями, работающими на частоте 90—120 Гц, которые стоят до 1000 рублей.

Realme 6

Помните, когда стали появляться первые смартфоны с дисплеем, частота обновления которого составляет 90 Гц? Это были флагманские телефоны ценой около тысячи долларов. Сегодня подобный девайс можно купить менее чем за 600 рублей. Realme предлагает самую доступную модель с «плавным» экраном.

Топ недорогих смартфонов с экраном 90—120 Гц

Для этой цены хорош не только большой 6,5-дюймовый дисплей, но и все остальное. Здесь неплохой процессор Helio G90T, отличная для этого ценового уровня камера на 64 Мп, набор актуальных беспроводных технологий и аккумулятор на 4300 мА·ч. Производитель предлагает версии Realme 6 с 4 и 8 ГБ оперативной памяти. На всякий случай можно взять вторую, потому что доплата небольшая.

Судя по отзывам покупателей, модель вышла удачной. Люди хвалят дисплей («90 Гц действительно чувствуются, на 60 Гц уже больше не перейду»), скорость работы, быструю зарядку, комплектный чехол, основную камеру. Претензии есть разве что к габаритам (смартфон довольно крупный) и пластиковому корпусу.

Смартфон Realme 6 4GB/128GB международная версия (синий)
19 отзывов
Android, экран 6.5" IPS (1080x2400), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
569 р.
29 предложений
Смартфон Realme 6 8GB/128GB международная версия (синий)
19 отзывов
Android, экран 6.5" IPS (1080x2400), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
619 р.
26 предложений
Смартфоны Realme в Каталоге Onliner

Samsung Galaxy A32

Чуть дороже, чем Realme, обойдется смартфон от Samsung. Модель A32 ненамного дороже, зато дисплей здесь выполнен уже по технологии AMOLED. Бюджетный аппарат, с AMOLED, да еще частота обновления 90 Гц? Пару лет назад о таком и мечтать было невозможно.

Топ недорогих смартфонов с экраном 90—120 Гц

Само устройство также базируется на платформе от MediaTek — Helio G80. Полноценных камер две: основная на 64 Мп и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная. Аккумулятор большой, емкостью 5000 мА·ч, должно хватить как минимум на два дня без подзарядки.

Смартфон только-только поступил в продажу, поэтому отзывов пока мало. Тем не менее девайс, кажется, обречен стать хитом. Недостатков за такую цену, говорят, не найти. Если же хочется чуть более продвинутый аппарат, можно обратить внимание на Galaxy A52. У него еще больше дисплей (со все теми же 90 Гц), круче процессор и более продвинутая камера. Но и цена почти в полтора раза выше (при этом все равно укладывается в нашу тысячу рублей).

Смартфон Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS 4GB/64GB (фиолетовый)
2 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
–10%619 р.
38 предложений
Смартфон Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS 4GB/64GB (голубой)
2 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
–10%619 р.
37 предложений
Смартфон Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS 4GB/64GB (черный)
2 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
619 р.
38 предложений
Смартфоны Samsung в Каталоге Onliner

Poco X3

Если подкинуть еще немного деньжат, то стоит присмотреться к суббренду Xiaomi. Да, Poco X3 стоит немного дороже, чем Realme и Samsung, но при этом дисплей у него имеет частоту обновления 120 Гц! Это самый доступный смартфон с такой быстрой матрицей.

Топ недорогих смартфонов с экраном 90—120 Гц

Традиционно для Poco за эту цену привлекательны и остальные характеристики. X3 получил огромный, почти 6,7-дюймовый дисплей, чип Snapdragon достойного среднего уровня, стереодинамики и батарею, которая позволяет забыть о розетке на два, а то и на три дня.

Покупатели Poco X3 если изредка и жалуются на смартфон, то при этом упоминают лишь не очень удобный для них интерфейс, а также нескромные размеры. Недавно вышла про-версия этого девайса, в которую установили более производительный процессор и сменили камеру. Однако и переплата получается приличная.

Смартфон POCO X3 NFC 6GB/64GB международная версия (серый)
25 отзывов
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5160 мАч, 2 SIM
689 р.
22 предложения
Смартфон POCO X3 NFC 6GB/64GB международная версия (синий)
25 отзывов
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5160 мАч, 2 SIM
690 р.
19 предложений
Смартфоны POCO в Каталоге Onliner

Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Mi 11 Lite

А вот и непосредственно сам Xiaomi с парой свежих моделей, которые замыкают наш рейтинг. По сути, Redmi Note 10 Pro — топовый девайс, но с парочкой упрощений, которые большинство покупателей даже не заметят. Потому что здесь есть все и для любителей мобильной фотографии, и для юных геймеров, и для тех, кому просто нужно всего побольше за минимум денег.

Топ недорогих смартфонов с экраном 90—120 Гц

В Redmi Note 10 Pro установлен 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, очень быстрые 6 ГБ оперативной памяти и шустрый накопитель, а также широкоугольная камера на 108 Мп, 33-ваттная быстрая зарядка и по традиции огромный аккумулятор — более чем на 5000 мА·ч.

Смартфон был анонсирован совсем недавно и пока только-только появляется в продаже. В качестве альтернативы можно обратить внимание на уже доступный у нас Xiaomi Mi 11 Lite. Во многом модели похожи, но у Mi 11 Lite частота обновления экрана ограничена 90 Гц, да и цена вплотную приближена к 1000 рублей. Покупатели довольны — пишут про «топ за свои деньги».

Топ недорогих смартфонов с экраном 90—120 Гц
Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/64GB (голубой лед)
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
829 р.
3 предложения
Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/64GB (серый оникс)
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
829 р.
3 предложения
Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 6GB/128GB международная версия с NFC (черный)
2 отзыва
Android, экран 6.55" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4250 мАч, 2 SIM
996 р.
19 предложений
Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 6GB/128GB международная версия с NFC (розовый)
2 отзыва
Android, экран 6.55" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4250 мАч, 2 SIM
997 р.
17 предложений
Смартфоны Xiaomi в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие производители до сих пор продвигают смартфоны с повышенной частотой дисплея как дорогие топовые решения. На самом деле сегодня в продаже хватает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by