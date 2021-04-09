Топ недорогих смартфонов с экраном 90—120 Гц

Источник материала: Onliner

Многие производители до сих пор продвигают смартфоны с повышенной частотой дисплея как дорогие топовые решения. На самом деле сегодня в продаже хватает относительно недорогих аппаратов с шустрыми матрицами. Расскажем о пяти телефонах с дисплеями, работающими на частоте 90—120 Гц, которые стоят до 1000 рублей.

Помните, когда стали появляться первые смартфоны с дисплеем, частота обновления которого составляет 90 Гц? Это были флагманские телефоны ценой около тысячи долларов. Сегодня подобный девайс можно купить менее чем за 600 рублей. Realme предлагает самую доступную модель с «плавным» экраном.





Для этой цены хорош не только большой 6,5-дюймовый дисплей, но и все остальное. Здесь неплохой процессор Helio G90T, отличная для этого ценового уровня камера на 64 Мп, набор актуальных беспроводных технологий и аккумулятор на 4300 мА·ч. Производитель предлагает версии Realme 6 с 4 и 8 ГБ оперативной памяти. На всякий случай можно взять вторую, потому что доплата небольшая.

Судя по отзывам покупателей, модель вышла удачной. Люди хвалят дисплей («90 Гц действительно чувствуются, на 60 Гц уже больше не перейду»), скорость работы, быструю зарядку, комплектный чехол, основную камеру. Претензии есть разве что к габаритам (смартфон довольно крупный) и пластиковому корпусу.

Чуть дороже, чем Realme, обойдется смартфон от Samsung. Модель A32 ненамного дороже, зато дисплей здесь выполнен уже по технологии AMOLED. Бюджетный аппарат, с AMOLED, да еще частота обновления 90 Гц? Пару лет назад о таком и мечтать было невозможно.





Само устройство также базируется на платформе от MediaTek — Helio G80. Полноценных камер две: основная на 64 Мп и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная. Аккумулятор большой, емкостью 5000 мА·ч, должно хватить как минимум на два дня без подзарядки.

Смартфон только-только поступил в продажу, поэтому отзывов пока мало. Тем не менее девайс, кажется, обречен стать хитом. Недостатков за такую цену, говорят, не найти. Если же хочется чуть более продвинутый аппарат, можно обратить внимание на Galaxy A52 . У него еще больше дисплей (со все теми же 90 Гц), круче процессор и более продвинутая камера. Но и цена почти в полтора раза выше (при этом все равно укладывается в нашу тысячу рублей).

Если подкинуть еще немного деньжат, то стоит присмотреться к суббренду Xiaomi. Да, Poco X3 стоит немного дороже, чем Realme и Samsung, но при этом дисплей у него имеет частоту обновления 120 Гц! Это самый доступный смартфон с такой быстрой матрицей.





Традиционно для Poco за эту цену привлекательны и остальные характеристики. X3 получил огромный, почти 6,7-дюймовый дисплей, чип Snapdragon достойного среднего уровня, стереодинамики и батарею, которая позволяет забыть о розетке на два, а то и на три дня.

Покупатели Poco X3 если изредка и жалуются на смартфон, то при этом упоминают лишь не очень удобный для них интерфейс, а также нескромные размеры. Недавно вышла про-версия этого девайса, в которую установили более производительный процессор и сменили камеру. Однако и переплата получается приличная.

А вот и непосредственно сам Xiaomi с парой свежих моделей, которые замыкают наш рейтинг. По сути, Redmi Note 10 Pro — топовый девайс, но с парочкой упрощений, которые большинство покупателей даже не заметят. Потому что здесь есть все и для любителей мобильной фотографии, и для юных геймеров, и для тех, кому просто нужно всего побольше за минимум денег.





В Redmi Note 10 Pro установлен 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, очень быстрые 6 ГБ оперативной памяти и шустрый накопитель, а также широкоугольная камера на 108 Мп, 33-ваттная быстрая зарядка и по традиции огромный аккумулятор — более чем на 5000 мА·ч.

Смартфон был анонсирован совсем недавно и пока только-только появляется в продаже. В качестве альтернативы можно обратить внимание на уже доступный у нас Xiaomi Mi 11 Lite. Во многом модели похожи, но у Mi 11 Lite частота обновления экрана ограничена 90 Гц, да и цена вплотную приближена к 1000 рублей. Покупатели довольны — пишут про «топ за свои деньги».



