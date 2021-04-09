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Всё о тельняшке

09.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всё о тельняшке

Ну что ж, давайте искать вместе идеальную тельняшку, поскольку она сейчас должна быть в гардеробе любой девушки и женщины. Помним, что тельняшка — это не кофта в полоску как у моряка, а все же полноценная часть гардероба, где очень важна посадка, материал, плотность и ширина полос! Носим со всем чем нравится: с актуальными брюками, джинсами и джоггерами, с юбкой мини и мини, шортами и даже бельевым платьем. Вещь универсальная, но при всей своей, казалось бы, простоте, очень яркая.

Итак, лучше выбирать тельняшку не в обтяжку, а там где силуэт свободный, слегка — оверсайз. Выбирайте, что ближе вам. 

Что касается ткани, то лучше, чтобы она была плотной, не рыхлой. На ощупь не должна быть похожа на тряпку. Без лишнего декора (завязочки, бантики, стразы лучше исключить). В некоторых вариантах допустим минималистичный дизайн или нашивки, но я бы все же рекомендовала остановиться на лаконичных моделях без декора. 

Ещё одна очень важная деталь тельняшки — это ширина полосок. Широкая редкая полоска визуально будет вас увеличивать. Частая тонкая полоска наоборот, будет стройнить! Чем меньше полос на изделии, т.е они реже, тем более объёмным будет смотреться верх. Если вам кажется, что тельняшка вас увеличивает, то набросьте жакет, тренч и тд.

И не забываем про мужской отдел и военторг, там всегда можно найти подходящий для себя вариант. А вообще тельняшка подходит всем, главное выбрать нужную ширину и частоту полоски.


Фото: Pinterest

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Ну что ж, давайте искать вместе идеальную тельняшку, поскольку она сейчас должна быть в гардеробе любой девушки и женщины. Помним, что тельняшка — это не кофта в...
 
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