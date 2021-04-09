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Жители Латвии массово отказываются от вакцинации препаратом Astrazeneca

09.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жители Латвии массово отказываются от вакцинации препаратом Astrazeneca

От ста до тысячи евро готовы заплатить латыши за COVID-паспорт, при этом от самой прививки пациенты категорически отказываются. А вакцину предлагают врачам просто вылить.

Новая коррупционная схема появилась после предложения Еврокомиссии внедрить в ЕС COVID-сертификаты, которые упростили бы передвижение внутри Евросоюза. И многие латыши, после длительного заточения из-за локдауна, готовы нарушить закон и рискнуть здоровьем.

При этом как минимум две трети записавшихся на прививку граждан Латвии, узнав, что для массовой вакцинации предусмотрен только препарат Astrazeneca, тут же от неё отказались. Однако, как заявил накануне латвийский премьер, людям придётся смириться, выбирать вакцину и производителя им не позволят. 

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От ста до тысячи евро готовы заплатить латыши за COVID-паспорт, при этом от самой прививки пациенты категорически отказываются. А вакцину предлагают врачам просто...
 
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