Один человек погиб в результате стрельбы в Техасе

Источник материала: ОНТ

В Брайане (Техас, США) в результате стрельбы погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом 9 апреля информирует NBC 5.

Уточняется, что один раненый умер на месте происшествия. Еще пятерых человек госпитализировали, четверо из них находятся в критическом состоянии.

По предварительным сведениям, стрельбу затеял сотрудник мебельного магазина Kent Moore Cabinets. Полиция допрашивает свидетелей инцидента.

Стрельба была открыта возле склада. Стрелок скрылся с места происшествия до прибытия правоохранителей.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram