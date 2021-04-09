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Один человек погиб в результате стрельбы в Техасе
Источник материала: ОНТ
В Брайане (Техас, США) в результате стрельбы погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом 9 апреля
Уточняется, что один раненый умер на месте происшествия. Еще пятерых человек госпитализировали, четверо из них находятся в критическом состоянии.
По предварительным сведениям, стрельбу затеял сотрудник мебельного магазина Kent Moore Cabinets. Полиция допрашивает свидетелей инцидента.
Стрельба была открыта возле склада. Стрелок скрылся с места происшествия до прибытия правоохранителей.
Фото: pixabay
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В Брайане (Техас, США) в результате стрельбы погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом 9 апреля информирует NBC 5. Уточняется, что один раненый умер на месте...
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