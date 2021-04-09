Популяцию туров в Беларуси восстанавливают: в заказнике «Средняя Припять» обитает 19 туроподобных животных

Источник материала: ОНТ

Суровые, мускулистые, высокие и мощные туры исчезли с территории Беларуси еще в середине 15 века. Плотность населения росла, на туров активно охотились князья и короли, что привело к исчезновению вида и повлекло за собой цепочку экологических последствий.

Алексей Артюшевский, руководитель проекта международной технической помощи по восстановлению мест обитания диких животных Беларуси: «По нашей всей Республике в поймах крупных рек сложилась одна общая проблема – это зарастание этих пойм. В связи с изменениями социально-экономической обстановки, то есть снижением численности сельского населения, возникла такая картина, что данные земли были просто заброшены. Это, соответственно, пожароопасность и традиционная опасность».

Николай Свидинский, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Республики Беларусь: «Туроподобный скот, быки хека, полезны абсолютно в двух случаях – восстанавливаются естественные экосистемы для обитания других глобально-угрожаемых видов, ну и сами животные – туры – являются объектом туристической привлекательности, и повышают привлекательность данной особо охраняемой природной территории и повышают туристический спрос в конкретном регионе».

Попыток привезти туров в Беларусь было несколько. И снова к этой работе вернулись в послевоенный период. Особей собирали по всей Западной Европе. И в 2019 году из Национального латвийского парка в Беларусь привезли первых туров. 15 особей – казалось бы, не так много, но популяция стала расти. Сейчас в стаде 19 туроподобных животных.

Алексей Артюшевский, руководитель проекта международной технической помощи по восстановлению мест обитания диких животных Беларуси: «На тех территориях, где они вот сейчас обитают, уже очевидно экологические выгоды: уничтожается этот естественный подрост мелких кустарников, уничтожается такая застоялая сухая трава, которая создает и пожарный фонд и препятствует росту новой растительности. Происходит естественное повышение плодородия почв в силу особенности жизнедеятельности животных».

Сегодня туроподобные животные – продукт творчества человека. Быков вывели путем обратной селекции исходного генетического материала домашних животных из разных стран.

Николай Свидинский, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Республики Беларусь: «Дальше методом обратной селекции немецкие ученые братья Хеки – почему этих животных и называют «Быки Хека» выявили эту породу, выбирая те признаки, которые свойственны дикому животному – это агрессивность, это, как говорится, определенной формы рога, окраска самцов и самок – и этот результат был достигнут буквально к началу 40-х годов прошлого столетия».

Заказник «Средняя Припять» всего в нескольких километрах от Турова. Сейчас благодаря такому виду как тур восстанавливается биосистема заказника. Куликов и редких турухтанов все чаще можно встретить в наших широтах. Все это повышает и туристический потенциал нашей страны.

Фото: Wikipedia / Magret Bunzel-Drüke / CC BY-SA 3.0

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram