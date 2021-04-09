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В Беларуси открыли новое месторождение нефти
Источник материала: ОНТ
600 тысяч тонн нефти – и это только предварительный объём запасов углеводородного сырья на новом месторождении. Его открыли в Речицком районе – центральной зоне Припятского прогиба.
Месторождение получило название «Гурьяновское». Уже в начале лета здесь появится первая скважина, а позже – ещё 12. Перед промышленной эксплуатацией запасы поставят на государственный баланс.
Несмотря на глубину залегания – больше 4 километров – нефть здесь легкодобываемая. Лабораторные исследования показали высокие технологические характеристики.
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600 тысяч тонн нефти – и это только предварительный объём запасов углеводородного сырья на новом месторождении. Его открыли в Речицком районе – центральной зоне...
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