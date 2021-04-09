В Беларуси открыли новое месторождение нефти

Источник материала: ОНТ

600 тысяч тонн нефти – и это только предварительный объём запасов углеводородного сырья на новом месторождении. Его открыли в Речицком районе – центральной зоне Припятского прогиба.

Месторождение получило название «Гурьяновское». Уже в начале лета здесь появится первая скважина, а позже – ещё 12. Перед промышленной эксплуатацией запасы поставят на государственный баланс.

Несмотря на глубину залегания – больше 4 километров – нефть здесь легкодобываемая. Лабораторные исследования показали высокие технологические характеристики.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram