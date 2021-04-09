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Белорусские предприятия представили свои лучшие разработки и товары на выставке в Узбекистане
Источник материала: ОНТ
От машиностроения до фармацевтики. Более двух десятков белорусских предприятий представили свою продукцию на международной промышленной выставке в Узбекистане.
Это крупнейший форум, на который съехались промышленники со всех уголков мира – от Италии до Японии. Белорусский национальный стенд вызвал интерес не только у хозяев выставки. К примеру, в сфере медицины наши производители удивили оборудованием для комплексной терапии патологий дыхательной и сердечно-сосудистой систем при COVID-19 — аналогов в СНГ нет.
Плодотворным форум стал и для отечественных машиностроителей. «МАЗ-Ташкент» – это дочернее предприятие Минского автомобильного завода подписал соглашение о поставке на узбекский рынок и для дальнейшей сборки шасси и машино-комплектов на 10 миллионов долларов. Также заключен контракт на поставку в Узбекистан 50 МАЗов на общую сумму 3 миллиона долларов.
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От машиностроения до фармацевтики. Более двух десятков белорусских предприятий представили свою продукцию на международной промышленной выставке в...
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