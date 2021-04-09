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Беларусь и Россия возобновляют ж/д сообщение с 13 апреля
Источник материала: АФН
Беларусь и Россия с 13 апреля возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение, следует из пресс-релиза БЖД.
Речь идет о ежедневных поездах в Москву и Санкт-Петербург. С 27 апреля добавится поезд до Адлера.
«Проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации», - говорится в сообщении БЖД.
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Беларусь и Россия с 13 апреля возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение, следует из пресс-релиза БЖД.
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