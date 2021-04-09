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Прошли первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Европы

09.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Без сенсаций.



Лондонский "Арсенал" уже в добавленные к основному времени минуты упустил победу над пражской "Славией" — 1:1. "Аякс" проиграл "Роме" — 1:2, "Гранада" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2, загребское "Динамо" уступило "Вильярреалу" — 0:1.

Ответные матчи пройдут 15 апреля.
 
 
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