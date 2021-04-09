Легендарному белорусскому журналисту Алесю Липаю исполнилось бы 55 лет

Алесь Липай родился 9 апреля 1966 года в деревне Андросовщина Копыльского района. Изучал журналистику в БГУ, работал в газете «Знамя юности». В конце 1988 года «Радио Свобода» обзванивала редакции белорусских изданий, пытаясь получить комментарий о разгоне акции на «Дзяды», он был единственным, кто согласился пообщаться. Вскоре ему предложили сотрудничество, и он стал первым корреспондентом этого медиа в Беларуси. Периодически посещая офис «Радио Свобода» в Мюнхене, Липай тайком привозил из Германии на родину не издававшиеся у нас книги белорусских авторов и потом передавал их в школы.





Вместе с Виталием Цыганковым в 1991 году Липай в свои 25 лет создал и возглавил первое белорусское негосударственное информагентство БелаПАН — Беларускае прыватнае агенцтва навін — тогда он еще был редактором новостного отдела в «Знамени юности». Успех нового начинания в непростые 1990-е годы во многом обеспечили энтузиазм и работоспособность Алеся Липая.

— Он был человеком, который держал на себе все. Тогда было сложно, в том числе финансово. Некоторые редакции не могли расплатиться за наши новости. И Алесь платил нам из своего кармана деньги, заработанные в качестве собкора «Радио Свобода» в Беларуси. Он и писал, и редактировал тексты, был и директором, и даже бухгалтером. Иногда развозил распечатанные на листах сводки в редакции на общественном транспорте, — говорила о том периоде главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.





С 1996 по 1998 годы Липай также являлся заместителем главы Белорусской ассоциации журналистов.





В июне 1996 года террорист Александр Зюльков пришел в столичный в детский сад со взрывчаткой в чемодане и взял находившихся там людей в заложники. Мужчина, помимо прочего, требовал к себе журналистов. Силовики попросили Алеся Липая помочь им отвлечь его внимание — журналист взял у террориста интервью. Тогда все обошлось: заложников освободили, взрыва не произошло, а Зюльков был убит. Правда, Липай был уверен, что в тех обстоятельствах можно было обойтись без ликвидации преступника.

В 2002 году начала работу первая в Байнете онлайн-газета «Белорусские новости» (Naviny.by) — дочерняя структура БелаПАН. В 2004 году БелаПАН под руководством Алеся Липая был удостоен премии имени Дмитрия Завадского — «За мужество и профессионализм», а в 2006-м агентство и его интернет-издание Naviny.by получили «Премию Рунета» среди сайтов вне доменной зоны RU.





Весной 2018 года Липай был одним из главных спонсоров празднования 100-летия БНР, когда власти разрешили праздничный концерт возле Большого театра в Минске





— Якімі б ні здаваліся цяжкімі і цяжкадася льнымі мэты, трэба проста ўставаць і ісці да іх. Трэба проста рабіць сваю справу. І дзякуй бацькам-заснавальнікам БНР за гэты важкі ўрок. Мы, сённяшнія грамадзяне беларускай рэспублікі, павінны дзеля памяці нашых славутых землякоў, дзеля будучых стагоддзяў нашай незалежнасці проста рабіць сваю справу ўсе разам і кожны па асобку. Бо разам мы сіла — сіла, якая мацнейшая за любыя неспрыяльныя ўмовы, — говорил тогда он на митинге, посвященном юбилею.





Чуть больше чем за два месяца до смерти Алесь Липай стал фигурантом уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — речь шла о сумме в 173 тысячи рублей, которую журналист не отдал в казну с доходов, полученных из-за границы. В квартире Липая тогда прошел обыск, его вызывали на допрос. Хотя в ДФР КГК заявили, что он признал нарушение и заплатил всю сумму вместе с пеней, однако финансовая милиция «была обязана осуществить комплекс уголовно-процессуальных действий». В августе по так называемому делу БЕЛТА были задержаны политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова и главред информагентства Ирина Левшина — Липай тяжело переживал преследование коллег.





Алесь Липай также сочинял стихи, был членом Союза белорусских писателей и ПЕН-центра. Из-под его пера вышли сборники «Пад снегам вякоў», «Рэшта» и «Абдымкі».





— Ён быў паэт, таленавіты паэт. Апошнімі гадамі я ведаў яго вельмі блізка. Нейдзе гадоў пяць таму я прачытаў адзін ягоны верш — і гэта быў высокі пілатаж паэзіі! Ён з тых беларусаў, якія любяць гэтую краіну, гэтую зямлю, якая называецца Беларусь, любяць усёй крывёй. Ён паэт. Гэта, асабіста для мяне, па ўсім жыцці вылучаная частка людзей, якая мае талент узвышаць слова над побытам, над будзёнасцю, — такими словами оценил талант Липая поэт Владимир Некляев.





Умер журналист и поэт 23 августа 2018 года в результате тяжелой болезни. Ему было 52 года.



