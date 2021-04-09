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Девушка-боец победила в турнире на восьмом месяце беременности

09.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нигерийская девушка-боец Эминат Айдрис победила в турнире по тхэквондо, находясь на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.




26-летняя спортсменка выиграла национальный спортивный фестиваль. Организаторы соревнований назвали ее достижение вдохновляющим, а она посчитала возможность участвовать - привилегией.

Айдрис также пришлось ответить на критику пользователей сети, которые возмутились ее неосторожностью. Девушка заявила, что они ничего не понимают в тхэквондо.

"Я посчитала, что это не было рискованным и решила попробовать. Мой врач также дал мне разрешение", - добавила нигерийка.
 
 
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Нигерийская девушка-боец Эминат Айдрис победила в турнире по тхэквондо, находясь на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
 
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