



"Прием посетителей в Генеральном консульстве Республики Беларусь в Белостоке возобновлен", — говорится в сообщении.





Диппредставительство в Белостоке приостановило прием документов от граждан в середине марта. Как пояснили тогда в МИД Беларуси, "ввиду возникших обстоятельств". Во внешнеполитическом ведомстве пообещали "предпринять все усилия по скорейшему восстановлению нормальной работоспособности консульского учреждения по защите законных прав и интересов белорусских граждан".





Напомним, что дипломатический конфликт между Минском и Варшавой разгорелся после президентских выборов 2020 года, когда Лукашенко обвинил Польшу в поддержке оппозиции. Осенью ряд стран отозвал своих послов для консультаций - в том числе и Польша.





Ситуация усугубилась весной. В конце февраля в Бресте прошло неофициальное мероприятие, якобы посвященное "дню проклятых солдат", с участием польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка. Вскоре после этого МИД Беларуси предложил Тимофеюку покинуть республику.





Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия с участием несовершеннолетних, были задержаны двое соучредителей общества "Польская школа".





Официальная Варшава осудила высылку Тимофеюка из Беларуси и предприняла ответный шаг, выслав белорусского дипломата. МИД Беларуси потребовал, чтобы страну покинул польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.





Варшава объявила, что "в связи с продолжением недружественных жестов Минска" высылает генконсула Беларуси в Белостоке и консула из диппредставительства в Варшаве.





Кроме того, в марте была задержана глава официально не признанного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. Она получила 15 суток ареста за нарушение законодательства о проведении или организации массовых мероприятий, а именно – фестиваля традиционных ремесел "Казюки". В отношении нее и еще четверых активистов союза поляков возбуждено уголовное дело.







