Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине













Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил утвердительно.





Интервьюер газеты спросил госсекретаря, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.





По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из "критерия целесообразности".





"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил госсекретарь.





Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.





В свою очередь Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил американскому коллеге продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить, в том числе вопросы стратегической стабильности.