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Ford напомнил о существовании Escort: бюджетный седан снова обновлен

09.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Европе Escort сошел со сцены без малого два десятилетия назад, но в конце 2014 года под подзабытым именем в Китае дебютировал недорогой седан, ставший на местном рынке самой доступной моделью Ford. Три года назад модель была обновлена, но с тех пор спрос на нее неуклонно падал — исправить ситуацию призвано очередное обновление.


Этот компактный седан на базе Focus второго поколения выпускается на мощностях СП Changan Ford. Модернизация принесла машине новое оформление передка, иные бамперы и измененные задние фонари, а также возросшую габаритную длину (с 4,58 м до 4,63 м). Колесная база у Escort осталась при прежних 2,68 м.


Интерьер у седана полностью новый и с архитектурой передней панели в духе недавно представленного семиместного кроссовера Equator. Перед водителем установлен плоский щиток с двумя 10,25-дюймовыми экранами без козырька — это цифровая приборка и примыкающей к ней тачскрин мультимедийного комплекса.


Под капотом обновленного Escort — 1,5-литровый атмосферный двигатель с тремя цилиндрами, развивающий 122 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Тяга передается на передние колеса через 6-ступенчатую «механику» или «автомат».


Продажи обновленного Escort начнутся уже в апреле, но цен в Changan Ford пока не озвучили. Дореформенный седан доступен в Китае от 12 350 долларов.

 
 
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Дебютировавший в конце 2014 года седан Ford Escort для китайского рынка модернизирован во второй раз.
 
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