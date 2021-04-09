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Ford напомнил о существовании Escort: бюджетный седан снова обновлен
Источник материала: Tut.by
В Европе Escort сошел со сцены без малого два десятилетия назад, но в конце 2014 года под подзабытым именем в Китае дебютировал недорогой седан, ставший на местном рынке самой доступной моделью Ford. Три года назад модель была
Этот компактный седан на базе Focus второго поколения выпускается на мощностях СП Changan Ford. Модернизация принесла машине новое оформление передка, иные бамперы и измененные задние фонари, а также возросшую габаритную длину (с 4,58 м до 4,63 м). Колесная база у Escort осталась при прежних 2,68 м.
Интерьер у седана полностью новый и с архитектурой передней панели в духе недавно представленного семиместного кроссовера
Под капотом обновленного Escort — 1,5-литровый атмосферный двигатель с тремя цилиндрами, развивающий 122 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Тяга передается на передние колеса через 6-ступенчатую «механику» или «автомат».
Продажи обновленного Escort начнутся уже в апреле, но цен в Changan Ford пока не озвучили. Дореформенный седан доступен в Китае от 12 350 долларов.
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Дебютировавший в конце 2014 года седан Ford Escort для китайского рынка модернизирован во второй раз.
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