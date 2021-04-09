Ford напомнил о существовании Escort: бюджетный седан снова обновлен

Источник материала: Tut.by

В Европе Escort сошел со сцены без малого два десятилетия назад, но в конце 2014 года под подзабытым именем в Китае дебютировал недорогой седан, ставший на местном рынке самой доступной моделью Ford. Три года назад модель была обновлена , но с тех пор спрос на нее неуклонно падал — исправить ситуацию призвано очередное обновление.





Этот компактный седан на базе Focus второго поколения выпускается на мощностях СП Changan Ford. Модернизация принесла машине новое оформление передка, иные бамперы и измененные задние фонари, а также возросшую габаритную длину (с 4,58 м до 4,63 м). Колесная база у Escort осталась при прежних 2,68 м.





Интерьер у седана полностью новый и с архитектурой передней панели в духе недавно представленного семиместного кроссовера Equator . Перед водителем установлен плоский щиток с двумя 10,25-дюймовыми экранами без козырька — это цифровая приборка и примыкающей к ней тачскрин мультимедийного комплекса.





Под капотом обновленного Escort — 1,5-литровый атмосферный двигатель с тремя цилиндрами, развивающий 122 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Тяга передается на передние колеса через 6-ступенчатую «механику» или «автомат».





Продажи обновленного Escort начнутся уже в апреле, но цен в Changan Ford пока не озвучили. Дореформенный седан доступен в Китае от 12 350 долларов.