Болбой бросил мяч в лицо затягивавшему время игроку «Ромы»

Источник материала: Tut.by

Неожиданный инцидент произошел в самом конце четвертьфинального матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой», передает championat.

На третьей добавленной минуте при счете 2:1 в пользу римлян защитник «Ромы» Риккардо Калафьори пошел вбрасывать аут. Ему бросили мяч, но он, поймав его, тут же откинул в сторону и пошел подбирать для вбрасывания другой мяч, находившийся дальше, тем самым затягивая время. Болбой (ballboy — мальчик, подающий мячи), стоявший перед первым рядом трибун, со злостью отреагировал на это. Эпизод попал на видео.

Игрок выразил претензии мальчику, после чего получил желтую карточку от арбитра встречи Сергея Карасева.

«Тут нечего сказать… Я не ожидал от него такого. Много каких мыслей родилось, но я остался спокойным. Должен сказать, что меня тоже бы побеспокоило, если бы кто-то из другой команды затягивал время», — прокомментировал Sky Sport этот эпизод после матча Калафьори.