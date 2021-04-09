Обновленный Jeep Compass в Европе получил шоссейный автопилот второго уровня автономности

Источник материала: Tut.by

С прошлого года выпуск кроссовера Jeep Compass для европейского рынка был налажен в Италии, а теперь модель обновилась вслед за версией для Китая. Напомним, что впервые обновленный Compass показали на прошлогоднем автошоу в Гуанчжоу .





Как и в случае с китайским вариантом, рестайлинг принес европейскому Compass новый передний бампер и более узкие фары, но основные изменения в салоне машины — от прежнего интерьера практически ничего не осталось. Здесь появились 10,25-дюймовый экран виртуальных приборов и передняя панель с отдельно стоящим тачскрином новой медиасистемы UConnect 5 — он может быть 8,4- или 10,1-дюймовым (в зависимости от комплектации).





Уже в «базе» Compass получит продвинутый комплекс водительских ассистентов, включая систему Highway Assist, то есть адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе — шоссейный автопилот, отвечающий второму уровню автономности, для моделей Jeep на европейском рынке до недавнего времени не предлагался.





Техника осталась прежней — моторную гамму Compass для Европы пересмотрели еще в прошлом году. Для кроссовера доступны 1,3-литровый бензиновый турбодвигатель (130 и 150 л.с.) и 120-сильный турбодизель 1.6 в паре с 6-ступенчатыми коробками («механика» или «робот») — при этом все модификации располагают передним приводом. У Compass с полным приводом силовая установка гибридная — с тандемом двигателя 1.3 и отдельным электромотором на задней оси (190 и 240 л.с.).





В Европе прием заказов на обновленный Compass начнется этим летом. Спецификации кроссовера для рынка ТС станут известны позже — к нам поставляются Compass мексиканской сборки (цены сейчас стартуют от 36 810 долларов), который, как ожидается, сохранит 2,4-литровый атмосферный двигатель.