Глава Минздрава – про зарплату медиков: «Почти соответствует среднеевропейским показателям». Байнет: «Что-то не сходится»

Источник материала: Салiдарнасць

Дмитрий Пиневич на ОНТ заявил, что отток медицинских кадров из страны не является уникальным явлением, с ним сталкиваются все страны мира. Форумчане отреагировали.





Кадр: ОНТ

Министр здравоохранения также сообщил, как власти намерены стимулировать возврат медиков в Беларусь, сообщает TUT.BY .

— К сожалению, отток кадров есть. Примерно 200-250 человек. Кстати, 2021 год не явился каким-то исключением. До каких-то там пандемических ситуаций, политических ситуаций — то, что пытаются педалировать. 200-250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там. А выпускается 2600, 2700, 2800, по-разному.

По его словам, отток медицинских кадров — проблема всех стран.

— Литва сталкивается, Польша сталкивается. Из Польши очень много уезжали в Норвегию, уезжали в Северную Ирландию. Но сейчас они приняли решение на уровне правительства и кратно увеличили резидентам доплаты, поэтому много поляков вернулось обратно. Наиболее пострадавшей, кстати, Малайзия считается. Огромная страна, огромное количество университетов, готовят большущее количество врачей, и они почти все выезжают.

Пиневич рассказал, как будут стимулировать возврат медиков в Беларусь. Первым пунктом в списке мер — уровень заработной платы. По словам министра, сейчас надбавки достаточно серьезные, и средняя зарплата почти соответствует среднеевропейским показателям. Идет работа над тем, чтобы после пандемии средняя зарплата была примерно как с «ковидными надбавками», отметил он.

Второй пункт — резидентура: «Мы впервые ввели это понятие, когда подготовка кадров высокой квалификации будет идти в течение трех-четырех лет. Резидентура позволит каждому получить те же компетенции, и не надо будет для этого выезжать за пределы нашей страны».

В сети мгновенно отреагировали на слова министра здравоохранения. Многие форумчане отнеслись к услышанному с иронией. Но далеко не все. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by

«Все страны мира сталкиваются с оттоком кадров, особенно Германия, США и т.п. Оттуда медики массово уезжают в Беларусь, Иран и Северную Корею».

«200-250 специалистов уровня Мартова? Это просто крах системы здравоохранения».

«А сколько первоклассных врачей вы выгнали, не заключив контракты? Плевать вам на тех, кого они могли бы вылечить, вам же главное, чтобы кивали, когда скажут».

«Именно поэтому мы садим в тюрьму и увольняем хороших врачей, потому что нам надо освободить места для студентов и тех, кто повалит к нам из-за рубежа. Так и происходит круговорот врачей в стабильном государстве».

«Если так всё у нас хорошо, то почему так много вакансий врачей в больницах и в поликлиниках? И почему так много пенсионеров-врачей преклонного возраста работает? Опять что-то не сходится в ваших словах!»