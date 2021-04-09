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«Беларуськалий», несущий для Беларуси «золотые яйца», может попасть под санкции США

09.04.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из главных поставщиков валюты в страну —  «Беларуськалий» — может попасть под санкции США.

«Беларуськалий», несущий для Беларуси «золотые яйца», может попасть под санкции США

В американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) направлено обращение Народного антикризисного управления (НАУ) о введении американских санкций в отношении калийного комбината.

Как сообщает телеграм-канал НАУ, соответствующее письмо было направлено в OFAC, результатом может стать его возвращение в перечень подсанкционных предприятий «Белнефтехима» с 27 апреля.

В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Министерству финансов возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Один из главных поставщиков валюты в страну —  «Беларуськалий» — может попасть под санкции США.
 
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