ROG Phone 5 стал самым мощным смартфоном марта в AnTuTu

Источник материала: Onliner

Разработчики AnTuTu поделились результатами прохождения новых смартфонов своего бенчмарка. В этот раз учитывались не максимальные баллы, а среднее значение, что можно считать более объективным показателем.

Список возглавил ROG Phone 5 в версии с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Смартфон набрал 731 тысячу баллов в AnTuTu Benchmark V8. Примечательно, что первые пять смартфонов из списка оснащены одним чипом: флагманским Qualcomm Snapdragon 888. Но другие устройства уступают ROG Phone 5: так, идущий за ним iQOO 7 (тоже 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти) набрал 724 тысячи баллов, а на третьем месте оказался Xiaomi Mi 11 — 710 тысяч.





Шестую строчку рейтинга взял Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с чипом Exynos 2100 — смартфон набрал 635 тысяч баллов. Почти такой же результат у Huawei Mate 40 Pro с чипом Kirin 9000: 632 тысячи очков.

Десятку замыкает OPPO Find X2 Pro со Snapdragon 865. Смартфон набрал 609 тысяч баллов.