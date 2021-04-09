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ROG Phone 5 стал самым мощным смартфоном марта в AnTuTu

09.04.2021 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Разработчики AnTuTu поделились результатами прохождения новых смартфонов своего бенчмарка. В этот раз учитывались не максимальные баллы, а среднее значение, что можно считать более объективным показателем.

Список возглавил ROG Phone 5 в версии с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Смартфон набрал 731 тысячу баллов в AnTuTu Benchmark V8. Примечательно, что первые пять смартфонов из списка оснащены одним чипом: флагманским Qualcomm Snapdragon 888. Но другие устройства уступают ROG Phone 5: так, идущий за ним iQOO 7 (тоже 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти) набрал 724 тысячи баллов, а на третьем месте оказался Xiaomi Mi 11 — 710 тысяч.

ROG Phone 5 стал самым мощным смартфоном марта в AnTuTu

Шестую строчку рейтинга взял Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с чипом Exynos 2100 — смартфон набрал 635 тысяч баллов. Почти такой же результат у Huawei Mate 40 Pro с чипом Kirin 9000: 632 тысячи очков.

Десятку замыкает OPPO Find X2 Pro со Snapdragon 865. Смартфон набрал 609 тысяч баллов.

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Разработчики AnTuTu поделились результатами прохождения новых смартфонов своего бенчмарка. В этот раз учитывались не максимальные баллы, а среднее значение, что...
 
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