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BMW столкнулся с грузовиком на загородной дороге, пострадала женщина

09.04.2021 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Восьмого апреля в 17:13 от очевидца в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в агрогородке Трокели Вороновского района. Столкнулись автомобиль BMW и грузовик, в легковушке в результате оказалась зажата женщина-водитель, требовалась помощь спасателей.

На место ДТП прибыло отделение пожарной аварийно-спасательной части.

BMW столкнулся с грузовиком на загородной дороге, пострадала женщина

— Пострадавшая была в сознании и ощущала боль в ноге, — рассказали в МЧС. — Спасатели гидравлическими ножницами вырезали заднюю дверь BMW и домкратом изнутри отогнули водительскую дверь. Затем, опустив сиденье, аккуратно извлекли женщину и помогли бригаде скорой медицинской помощи погрузить ее на носилки.

Пострадавшую доставили в больницу.

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Восьмого апреля в 17:13 от очевидца в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в агрогородке Трокели Вороновского района. Столкнулись...
 
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