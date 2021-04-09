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BMW столкнулся с грузовиком на загородной дороге, пострадала женщина
Источник материала: Onliner
Восьмого апреля в 17:13 от очевидца в
На место ДТП прибыло отделение пожарной аварийно-спасательной части.
— Пострадавшая была в сознании и ощущала боль в ноге, — рассказали в МЧС. — Спасатели гидравлическими ножницами вырезали заднюю дверь BMW и домкратом изнутри отогнули водительскую дверь. Затем, опустив сиденье, аккуратно извлекли женщину и помогли бригаде скорой медицинской помощи погрузить ее на носилки.
Пострадавшую доставили в больницу.
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Восьмого апреля в 17:13 от очевидца в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в агрогородке Трокели Вороновского района. Столкнулись...
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