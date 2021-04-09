BMW столкнулся с грузовиком на загородной дороге, пострадала женщина

Источник материала: Onliner

Восьмого апреля в 17:13 от очевидца в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в агрогородке Трокели Вороновского района. Столкнулись автомобиль BMW и грузовик, в легковушке в результате оказалась зажата женщина-водитель, требовалась помощь спасателей.

На место ДТП прибыло отделение пожарной аварийно-спасательной части.





— Пострадавшая была в сознании и ощущала боль в ноге, — рассказали в МЧС. — Спасатели гидравлическими ножницами вырезали заднюю дверь BMW и домкратом изнутри отогнули водительскую дверь. Затем, опустив сиденье, аккуратно извлекли женщину и помогли бригаде скорой медицинской помощи погрузить ее на носилки.

Пострадавшую доставили в больницу.

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