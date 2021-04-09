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Вчера вечером горел один из складов МТЗ

09.04.2021 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером, в 23:34, покой обширных заводских площадей был нарушен. В складах на улице Долгобродской начался пожар — находившиеся на территории предприятия люди обратили внимание на дым, выползающий из-под кровли «ангара». На место выехали расчеты МЧС.

В ходе разведки выяснилось, что в металлической консервационной ванне на складе консервации и упаковки произошло загорание масла. Затем огонь перекинулся на деревянные элементы кровли.

«Пострадавших нет. Эвакуация работников не потребовалась. Технологический процесс предприятия не нарушен. Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены деревянные элементы кровли и шиферное покрытие кровли, закопчен консервационный участок. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования», — уточнили в ведомстве.

Вчера вечером горел один из складов МТЗ
Вчера вечером горел один из складов МТЗ

 
 
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Вчера вечером, в 23:34, покой обширных заводских площадей был нарушен. В складах на улице Долгобродской начался пожар — находившиеся на территории предприятия люди...
 
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