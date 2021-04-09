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Массовая авария на витебской трассе, погиб человек (обновлено)

09.04.2021 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По информации ГАИ Витебской области, 8 апреля около 9:00 на трассе М3 (Минск — Витебск) 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с Nissan, за рулем которого находился 53-летний водитель. Затем Volkswagen столкнулся с Renault, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 36-летний пассажир Renault погиб. 51-летний пассажир Volkswagen госпитализирован.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, Следственного комитета и Комитета судебных экспертиз.

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Новую информацию о вчерашнем ДТП на витебской трассе сегодня сообщили в МЧС.

— Около девяти часов утра на автодороге М3 возле деревни Ствольно Лепельского района случилось дорожно-транспортное происшествие. От дежурного РОВД лепельским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи пострадавшему,  — рассказали в министерстве.

К месту происшествия первым прибыло отделение пожарного аварийно-спасательного поста. Спасатели увидели, что произошло столкновение трех легковых автомобилей и микроавтобуса.

— В легковом автомобиле оказался заблокирован пассажир 1985 года рождения, который находился в бессознательном состоянии. Было принято решение вырезать дверь легкового автомобиля и максимально разжать дверной проем, — отметили в МЧС.

С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты приступили к деблокировке. Тем временем к месту происшествия подъехали дополнительные подразделения МЧС, которые оградили место проведения аварийно-спасательных работ, прибыла бригада скорой медицинской помощи.

По окончании всех работ пострадавший был передан бригаде скорой помощи, по дороге в медучреждение мужчина скончался.

Массовая авария на витебской трассе, погиб человек (обновлено)

Массовая авария на витебской трассе, погиб человек (обновлено)

Массовая авария на витебской трассе, погиб человек (обновлено)

Массовая авария на витебской трассе, погиб человек (обновлено)

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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По информации ГАИ Витебской области, 8 апреля около 9:00 на трассе М3 (Минск — Витебск) 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу...
 
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