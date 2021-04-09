Массовая авария на витебской трассе, погиб человек (обновлено)

Источник материала: Onliner

По информации ГАИ Витебской области, 8 апреля около 9:00 на трассе М3 (Минск — Витебск) 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с Nissan, за рулем которого находился 53-летний водитель. Затем Volkswagen столкнулся с Renault, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 36-летний пассажир Renault погиб. 51-летний пассажир Volkswagen госпитализирован.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, Следственного комитета и Комитета судебных экспертиз.

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Новую информацию о вчерашнем ДТП на витебской трассе сегодня сообщили в МЧС .

— Около девяти часов утра на автодороге М3 возле деревни Ствольно Лепельского района случилось дорожно-транспортное происшествие. От дежурного РОВД лепельским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи пострадавшему, — рассказали в министерстве.

К месту происшествия первым прибыло отделение пожарного аварийно-спасательного поста. Спасатели увидели, что произошло столкновение трех легковых автомобилей и микроавтобуса.

— В легковом автомобиле оказался заблокирован пассажир 1985 года рождения, который находился в бессознательном состоянии. Было принято решение вырезать дверь легкового автомобиля и максимально разжать дверной проем, — отметили в МЧС.

С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты приступили к деблокировке. Тем временем к месту происшествия подъехали дополнительные подразделения МЧС, которые оградили место проведения аварийно-спасательных работ, прибыла бригада скорой медицинской помощи.

По окончании всех работ пострадавший был передан бригаде скорой помощи, по дороге в медучреждение мужчина скончался.

















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