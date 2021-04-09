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Минчанин, выигравший $1,2 миллиона: «Это уже второй джекпот в моей жизни»

09.04.2021 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу 3 апреля в игре «Спортлото 6 из 49» разыграли второй по величине джекпот в истории страны. Счастливчиком оказался минчанин Валерий, который сделал ставку в мобильном приложении. Он выиграл без малого 3,14 миллиона рублей, что на день выигрыша равнялось $1,19 миллионам. Буквально вчера минчанин пришел за деньгами.

Валерий пенсионер. Общаться с журналистами мужчина категорически отказался, поговорил лишь с организаторами игры. — Это уже второй джекпот в моей жизни, — рассказал минчанин. — В советские времена мы с товарищами выиграли джекпот в «Спортлото 5 из 36»: сделали ставку сообща и победили. Мне тогда было около 30 лет, устремлений было много, но я решил использовать выигрыш для поддержки своей семьи.

Минчанин, выигравший ,2 миллиона: «Это уже второй джекпот в моей жизни»
Пенсионер Валерий (слева) в субботу выиграл $1,2 миллиона

— Несколько месяцев назад появилась необходимость помочь дочери с приобретением собственного жилья, и, кроме традиционной помощи, я решил попробовать свои силы в числовых играх, — объясняет он. — Изучил предложения и правила организаторов лотерей и других игр и понял: «Спортлото 6 из 49» — мой вариант. Простые правила, удобное мобильное приложение и размер джекпота внушительный, на тот момент был 3 миллиона.

— Не нашел точку вблизи дома, поэтому скачал мобильное приложение и выбрал свою игровую стратегию. Сперва я делал ставки 4 раза в неделю, не пропускал ни одного тиража, — говорит он. — Потом пришло понимание: есть внутренний «импульс», ощущение уверенности в победе, тогда участвуй. Все числовые комбинации выбирал сам по своей стратегии: составлял их из дат дней, года рождения близких, значимых для семьи дат, счастливых для нас чисел. Делал своеобразный микс,  В субботу почувствовал: надо сделать ставку, джекпот будет моим. Вы знаете, у меня было ощущение победы и внутренняя «заряженность» на джекпот. Я, конечно, обрадовался, но это для меня было ожидаемо.

Минчанин, выигравший ,2 миллиона: «Это уже второй джекпот в моей жизни»

Валерий проверил чек-прогноз и рассказал о победе близким. Те сразу не поверили. — Волнения не было: чек-прогноз в мобильном приложении хранится, статус «победный» указан. Значит, все так, — говорит мужчина. Первое на что новоиспеченный миллионер потратит деньги, станет помощь дочери.

— Вы знаете, у меня все есть. После выхода на пенсию я стараюсь делать все возможное для своей семьи, поэтому и мечты все в этом направлении. Первой осознанной покупкой вот станет недвижимость для дочери. Рад, что смогу помочь, — объясняет он и добавляет, что жизнь после победы у него изменится.

— Как? Дальше видно будет. Продолжу, хоть и не азартный человек. Нужно только дождаться, пока джекпот подрастет, и сформулировать новые мечты, — заключает он. — Планирую приехать к вам в гости со своей семьей, когда ситуация с пандемией станет лучше. Поделимся новостями и новыми мечтами.

А мы напомним, что самый крупный в истории страны выигрыш в лотерею разыграли в июне 2019 года. Тогда выигрыш составил около $2 миллионов. Его увез с собой житель Могилева 40-летний Александр. Тогда розыгрыш пришелся на его день рождения.

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Теги: Новости, Могилев
 
 
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В субботу 3 апреля в игре «Спортлото 6 из 49» разыграли второй по величине джекпот в истории страны. Счастливчиком оказался минчанин Валерий, который сделал ставку в...
 
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