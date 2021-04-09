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Санаторий "Беларусь", находящийся в курортном литовском городе Друскининкай, принадлежит Управлению делами Президента РБ. В декабре против него Евросоюз ввел санкции.





ТАСС. Организация не может выплатить работникам заработную плату еще за январь, заявил директор лечебно-оздоровительного учреждения Илья Епифанов, передает





"На счету санатория для такой выплаты не хватает денег, их можно получить из Беларуси, но у нас нет гарантий, что эти средства, о необходимости получения которых мы неоднократно обращались в литовский МИД, попадут на наш счет", - сообщил Илья Епифанов.





По словам директора, внешнеполитическое ведомство на запросы санатория не ответило.





Работающий в Литве банк скандинавского капитала Swedbank заморозил в декабре 2020 года, ссылаясь на примененные Евросоюзом санкции против Минска, счет санатория как собственности Беларуси. Штат санатория насчитывает около 400 человек, из них около 350 являются литовскими гражданами.





Ранее сообщалось, что МИД Литвы обратился в Swedbank с просьбой разморозить счета для зарплат сотрудников санатория Belorus ("Беларусь"). Президент Литвы Гитанас Науседа призвал правительство помочь работникам учреждения, отметив, что санкции не должны ухудшать положение граждан и компаний Литвы.