Смеяться можно? В Беларуси пенсионная система сопоставима с европейской, заявила министр труда и соцзащиты

















— Расходы на выплату пенсий за пятилетку составили Br55 млрд, на 2021 год - почти Br15 млрд, или 9% ВВП, что сопоставимо с расходами в европейских странах. Сроки и объемы перерасчетов пенсий в текущем году будут определяться финансовыми возможностями бюджета пенсионного фонда. Министерством ведется работа над предложениями по усилению дифференциации размеров пенсий (с учетом заработка)", - говорит чиновница.