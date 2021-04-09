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Бывшая витебская бизнес-вумен более 10 лет скрывалась в Африке от приговора суда
Источник материала: Партизан
Гражданка Беларуси, которая еще в ноябре 2006 году была осуждена на пять с половиной лет лишения свободы судом Железнодорожного района Витебска, долго время скрывалась в Африке, но сейчас экстрадирована в Беларусь.
Вообще-то белоруске там сложно затеряться
Генпрокуратура сообщает, что ее зовут Цуник Виктория Викторовна. Она была признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем. С 2009 года Цуник в международном розыске. Скрывалась, в частности, в Анголе и Намибии.
Ранее Цуник была достаточно известной в Витебске предпринимательницей. Она погорела на аферах с нефтепродуктами.
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Гражданка Беларуси, которая еще в ноябре 2006 году была осуждена на пять с половиной лет лишения свободы судом Железнодорожного района Витебска, долго время...
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