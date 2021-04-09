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Бывшая витебская бизнес-вумен более 10 лет скрывалась в Африке от приговора суда

09.04.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданка Беларуси, которая еще в ноябре 2006 году была осуждена на пять с половиной лет лишения свободы судом Железнодорожного района Витебска, долго время скрывалась в Африке, но сейчас экстрадирована в Беларусь.


Вообще-то белоруске там сложно затеряться


Генпрокуратура сообщает, что ее зовут Цуник Виктория Викторовна. Она была признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем. С 2009 года Цуник в международном розыске. Скрывалась, в частности, в Анголе и Намибии.

Ранее Цуник была достаточно известной в Витебске предпринимательницей. Она погорела на аферах с нефтепродуктами.
 
Теги: Витебск
 
 
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Гражданка Беларуси, которая еще в ноябре 2006 году была осуждена на пять с половиной лет лишения свободы судом Железнодорожного района Витебска, долго время...
 
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