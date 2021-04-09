Бывшая витебская бизнес-вумен более 10 лет скрывалась в Африке от приговора суда





Вообще-то белоруске там сложно затеряться









Генпрокуратура сообщает, что ее зовут Цуник Виктория Викторовна. Она была признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем. С 2009 года Цуник в международном розыске. Скрывалась, в частности, в Анголе и Намибии.





Ранее Цуник была достаточно известной в Витебске предпринимательницей. Она погорела на аферах с нефтепродуктами.