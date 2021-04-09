ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Группа «Каста» прокомментировала ситуацию с минским концертом

09.04.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российская группа «Каста» прокомментировала ситуацию со своим минским концертом. По словам музыкантов, управление культуры Мингорисполкома аннулировало выданную ранее «гастрольку» за два дня до мероприятия.


В Instagram коллектива вчера вечером появилось такое сообщение:

— Друзья, за два дня до концерта «Касты» в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся). Так что 9 апреля мы точно не выступим в «Прайм Холле». Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем, и в течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена. Спасибо за ваше терпение и понимание.

Напомним, концерт российской группы «Каста» должен был пройти в Минске 9 апреля. Однако вчера стало известно, что он не состоится. К слову, в нескольких провластных Telegram-каналах о том, что концерта не будет, писали за несколько дней до появления официальной информации.

По уверениям авторов каналов, его отмена связана с позицией группы относительно событий в Беларуси в прошлом году и резонансным клипом «Выходи гулять» о жестокости силовиков, в котором многие увидели отсылки к событиям в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская группа «Каста» прокомментировала ситуацию со своим минским концертом. По словам музыкантов, управление культуры Мингорисполкома аннулировало...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартап Маска показал, как обезьяна телепатически управляет джойстиком с помощью чипа в мозге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by