Группа «Каста» прокомментировала ситуацию с минским концертом

Источник материала: Tut.by

Российская группа «Каста» прокомментировала ситуацию со своим минским концертом. По словам музыкантов, управление культуры Мингорисполкома аннулировало выданную ранее «гастрольку» за два дня до мероприятия.





В Instagram коллектива вчера вечером появилось такое сообщение:

— Друзья, за два дня до концерта «Касты» в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся). Так что 9 апреля мы точно не выступим в «Прайм Холле». Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем, и в течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена. Спасибо за ваше терпение и понимание.

Напомним, концерт российской группы «Каста» должен был пройти в Минске 9 апреля. Однако вчера стало известно, что он не состоится. К слову, в нескольких провластных Telegram-каналах о том, что концерта не будет, писали за несколько дней до появления официальной информации.

По уверениям авторов каналов, его отмена связана с позицией группы относительно событий в Беларуси в прошлом году и резонансным клипом «Выходи гулять» о жестокости силовиков, в котором многие увидели отсылки к событиям в Беларуси.