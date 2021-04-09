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Группа «Каста» прокомментировала ситуацию с минским концертом
Источник материала: Tut.by
Российская группа «Каста» прокомментировала ситуацию со своим минским концертом. По словам музыкантов, управление культуры Мингорисполкома аннулировало выданную ранее «гастрольку» за два дня до мероприятия.
В Instagram коллектива вчера вечером появилось такое сообщение:
— Друзья, за два дня до концерта «Касты» в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся). Так что 9 апреля мы точно не выступим в «Прайм Холле». Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем, и в течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена. Спасибо за ваше терпение и понимание.
Напомним, концерт российской группы
По уверениям авторов каналов, его отмена связана с позицией группы относительно событий в Беларуси в прошлом году и
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Российская группа «Каста» прокомментировала ситуацию со своим минским концертом. По словам музыкантов, управление культуры Мингорисполкома аннулировало...
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