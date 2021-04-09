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Стартап Маска показал, как обезьяна телепатически управляет джойстиком с помощью чипа в мозге
Источник материала: Tut.by
Компания Neuralink Илона Маска показала ролик с девятилетней макакой Пейджер, способной играть в видеоигры благодаря вживленному в ее мозг чипу. Видеозапись разместили в
На видео показано, как обезьяна с помощью джойстика играет в игру, где ей нужно перемещать курсор вслед за оранжевым квадратом. После этого у обезьяны убрали джойстик и включили игру MindPong (симулятор пинг-понга), в которой она управляла и контролировала внутриигровые действия своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.
В феврале Маск сообщил, что Neuralink удалось вживить имплант обезьяне в череп, что позволило ей играть в видеоигры.
Маск создал Neuralink, который занимается разработкой мозговых чипов, в 2017 году. В 2019 году стартап провел презентацию, где сообщил о первых шагах в разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера.
По словам главы Neuralink Макса Ходака, чипы представляют собой небольшое устройство почти с 3,1 тыс. микроэлектродов. Такой чип может позволить парализованным людям силой мысли управлять гаджетом. Сам Маск объяснял, что технология направлена на устранение последствий травм головного и спинного мозга и восполняет утраченные способности.
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Специалисты Neuralink вживили в мозг обезьяны чип, что сделало ее способной играть в видеоигры.
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