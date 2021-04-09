Семиместная Creta: рассекречена внешность кроссовера Hyundai Alcazar

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai обнародовала первые подробности о кроссовере Alcazar, который представляет собой семиместный вариант Creta второго поколения. До нас новая Creta доберется в этом году, но в Индии ее представили еще в начале 2020 года — там же дебютирует и удлиненная модификация.





Колесная база у Alcazar по сравнению с исходной Creta подросла на 15 см (до 2,76 м), из прочих отличительных особенностей кроссовера — увеличенные проемы задних дверей, более массивный задний свес, измененная решетка радиатора с оригинальным «узором», иная форма задних фонарей и 18-дюймовые колесные диски (на дюйм больше, чем у Creta).





Фотографий интерьера пока нет, но известно, что в базовом исполнении Alcazar будет семиместным, а версии побогаче получат шестиместную компоновку с двумя раздельными креслами второго ряда с центральным боксом-подлокотником вместо трехместного дивана. Объем багажника при всех поднятых сиденьях равен 180 л. Из оснащения для Alcazar заявлены виртуальные приборы, 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, панорамная крыша и система кругового обзора.

Набор силовых установок Alcazar включает 1,5-литровый турбодизель, развивающий 115 л. с. и 250 Нм крутящего момента и бензиновый «атмосферник» объемом 2 л с отдачей 159 л. с. и 192 Нм. С ним на разгон до 100 км/ч кроссовер тратит по паспорту «менее 10 секунд». Коробки передач в обоих случаях 6-ступенчатые — «механика» или «автомат».

В продажу Alcazar поступит этим летом. Появится ли кроссовер за пределами Индии, пока неясно, но наверняка удлиненная Creta пришлась бы ко двору и на рынке ТС.