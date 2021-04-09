Чем новый Largus лучше старого? Сравнили и делимся впечатлениями

Источник материала: Tut.by

Его ждали еще в марте, и вот свершилось — в Минск приехал новый Largus. Как и ожидалось, рестайлинговое поколение подорожало. И в том, что нововведения стоят того, не все уверены. AUTO.TUT.BY сравнил сразу три новых Largus — фургон, легковой и кроссовер, со старым в версии Cross и сделал свои выводы.

Самое интересное в статистике, которая касается Lada Largus — этот тот факт, что за первые три месяца текущего года, уже после объявления о скором выходе обновленной модели, было продано более 300 машин. Логично предположить, что потенциальные покупатели российского универсала повышенной вместимости должны были бы подождать пару месяцев, но нет: старые модели уходили как горячие пирожки, на уровне лучшего — 2019 года. О причине этого явления гадать не приходится — все ждали роста цен и не были уверены, что стоит переплачивать за рестайлинг.

Кто на самом деле скрывается под именем Largus?

У модели довольно длинная история. По сути — это обрусевший Dacia/Renault Logan MCV — неуклюжий с виду универсал, который покорил публику отличной вместимостью и невысокой ценой. Полагаю, если бы была номинация цена/вместительность, то победителем долгие годы оставалась бы именно эта модель. С конвейера Lada модель вышла весной 2012, так что у нее в следующем году юбилей. Largus достались элементы, взятые с Logan первого поколения, но не вчистую. В чем-то автомобиль повторил судьбу ВАЗовской «копейки», которую тольяттинцы, путем некоторых доработок, сделали из Fiat-124.





Салон Logan MCV «перебрался» в Россию практически без изменений. Но своеобразная французская эргономика рабочего места водителя, удешевленные до предела решения в размещении элементов управления больше раздражали россиян, чем радовали. Впрочем, белорусы также были знакомы с особенностями румынско/французского автомобиля, поскольку с 2009 года они стали поставляться к нам под маркой Renault официально, не говоря уж о вторичном рынке. Главное отличие машин из Европы и из России не столько в настройках подвески, или комплектациях, а в том, что с запада к нам приезжали дизеля, делая приобретение универсала крайне выгодным делом. Бензиновые же моторы и на российские версии и на Dacia/Renault ставились одинаковые — 1.6-литровые K7M и K4M, простые, надежные, вполне экономичные. Чуть позже французский мотор сменили на российские — 8-клапанный ВАЗ-11189 и 16-клапанный ВАЗ-21129 мощностью 86 и 102 л. с, соответственно. В 2021 годы моторы снова поменяли. Вернее будет сказать, что их серьезно доработали. Но в глаза бросается не это.

Последний «Икс»: новые фары, решетка бампера и даже камера заднего вида

Буквы FL в наименовании автомобиля — это сокращение английского facelift, то есть доработка внешнего вида. Новый передок — то что явно отличает прежнюю версию Largus от актуальной и окончательно утверждает ее в модельном ряду Lada. Говорят, что эскиз нового передка Largus — это последняя работа Стива Маттина на Тольятти и, возможно, последний автомобиль ВАЗ с X-face, как его иногда называют. Получилось симпатично, кстати. Явно лучше, чем это вышло с Lada Niva Travel.





Изменился капот, он стал одновременно более покатым и выпуклым. Новый бампер, решетка радиатора, причем она разная на версии Cross и базовой.

Новые, для Largus, фары головного света. Владельцам Logan 2 и Sandero они знакомы. В фарах четыре лампы — ближний и дальний свет отдельно, габариты и поворотники, естественно, тоже. Все лампы накаливания, ксенона, а тем более диодов нет даже за доплату и даже в дневных ходовых огнях. Противотуманки тоже галогеновые, кстати. При включения дальнего ближний не гаснет. Генератор на 110 Ампер тянет такую нагрузку легко.

Владельцев Logan и дорестайлинговых Largus крайне беспокоила нижняя решетка бампера, ячейки которой были столь велики, что щебенка легко долетала до радиатора, заминая его. Не говоря уж о пухе, насекомых и разного рода дорожном мусоре, поднятого колесами проезжающих автомобилей. Бывалыми рекомендовалось крепить там сеточку. В новых машинах эта решетка не столь «мухопроницаема», но сетку, боюсь, наши все равно поставят. Так же, как и резинку под передний срез капота, чтобы пыль и грязь не залетала в моторный отсек. На заводе стали крепить там резиновый профиль, но он довольно короткий и прикрывает только переднюю часть подкапотного пространства.





Не все заметят, но форсунки омывателей убрали с капота под его задний срез. Так они меньше расходуют омывайку, менее подвержены обмерзанию и на полпроцента снижают сопротивление воздуха.

Кто-то, возможно, заметит, что антенна стала короче и толще. Она теперь не регулируется по наклону, но отвинчивается, если надо заехать на автоматическую мойку. Все остальное во внешности Largus не претерпело изменений, не считая новых дисков для Cross и релингов под металл. Хотя нет — одну деталь едва заметили даже мы — теперь у Lada Largus появилась камера заднего вида, но только на тех моделях, где есть дисплей мультимедиа. И, нет, она не омывается как на Niva Travel, все же это не для совсем для грязи машина. Новая система мультимедиа — не единственное инновация в салоне рестайлингового Largus.





Интерьер: все как просили

Знакомство с обновленным интерьером Largus сопровождалось следующей умозрительной картиной: посреди склада с комплектующими стоит сотрудник Lada и держа в руках список пожеланий владельцев, внимательно осматривает полки. Так, новые кресла… Есть от X-Ray, у них профиль получше и подушки длиннее… Берем! Руль — тоже от X-Ray Cross возьмем, он, к тому же, с подогревом, управлением круизом, радио и вообще красивый. А вот переднюю панель от старого Duster лучше поставить, их у нас много еще, а у нее много всяких бардачков и полочек. Есть место и для мультимедиа, и для кондиционера, и для кнопок. Кстати, кнопки подогрева передних кресел надо будет перенести на центральную консоль, а стеклоподъемников на дверную панель… Ее тоже от Duster возьмем — вон их куча лежит. Так и сделали. В общем, салон Largus хоть и сохранил элементы, доставшиеся ему от Renault, но стал гораздо больше Lada.





На втором ряду тоже есть изменения. Нет, его не сдвинули назад и рослому человеку самому за собой сидеть тесновато. Но подушки установлены выше передних и взгляд не упирается в спинку водительского кресла.









Кроме того, стеклоподъемники перенесли на двери, а в центре на тоннеле появились кнопки обогрева сидений второго ряда, розетка бортовой сети и разъем USB. Но самое главное — это то, что замки ремней безопасности теперь не торчат из дивана, рискуя набить синяк торопливо плюхнувшемуся седоку, а прячутся в выемки подушки. Так они еще и не падают вниз при откидывании сидений второго ряда. А откидывать их придется часто тем, у кого Largus с третьим рядом.









Таких больше нет

Семиместный универсал повышенной проходимости, которым является Lada Largus Cross — это совершенно уникальное предложение на рынке Беларуси, учитывая цену. Все другие, даже китайцы, существенно дороже. Это же, кстати, верно будет и для версии фургон. Новый легковой автомобиль с таким объемом грузового отсека за 25 тысяч рублей, это даже уникальнее 7-местного Cross.

А вообще, версии три: фургон, базовый пассажирский вариант и Cross. Дальше уже идут комплектации и варианты исполнения. Например, 5-местный Largus Cross — идеальный вариант для поездки в отпуск, если дороги предстоят не только асфальтовые. Или пассажирский, 7-местный с новым 90-сильным мотором ВАЗ-11182−10, если семья большая, денег не много, а еще и работа с перевозкой грузов, или людей связана. Все больше Largus появляется и в такси — окупаемость одна из лучших, салон большой, а уж багажник…









Комплектаций пять. Classic — базовая, без кондиционера, без подогревов, с одной, водительской подушкой безопасности, но с бортовым компьютером и минимальным электропакетом. Следующей идет Comfort, к которой добавляется кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, подогрев сидений и зеркал, регулировка водительского кресла по высоте. Далее Luxe Prestige с противотуманными фарами, подлокотником (тоже новинка), датчиком дождя и прочими приятными опциями, включая дополнительную шумоизоляцию. Ее можно оценить, даже не заводя мотор и не выезжая из шоурума — достаточно хлопнуть дверцей нового Largus в хорошей комплектации и старого. Разница будет очевидной. Ценник в зависимости от комплектации — от 25 680 до 33 840 рублей.

У версии Cross свои варианты опций: Cross Comfort — это новый вариант для модели. В этой комплектации практически все, что в Luxe Prestige, плюс элементы характерные для кроссовера — 16-дюймовые диски нового дизайна, накладки, таблички с надписью Cross. Ну и круиз-контроль, hands-free, 2 подушки и электропакет с кондиционером. Видимо, это самый интересный вариант Largus, тем более с учетом того, что в списке опций есть и третий ряд. Наконец, Luxe Prestige Cross — дополнительная шумоизоляция, камера, мультимедиа с навигацией, полный электропакет с задними стеклоподъемниками. У фургона две комплектации, похожие на те, что есть у легковой модели (цены от 25 900 рублей). А ведь мы еще не сказали о двигателях. Их по-прежнему два.

Двигатель: легче, но мощнее

Заметнее всего обновился «младший» двигатель ВАЗ-11182−10. Это развитие мотора ВАЗ-11189, который устанавливался на Largus до рестайлинга. Мотор стал мощнее на 3 л.с. и развивает 90 сил. Важнее то, что он стал более тяговитым на низких оборотах, что для автомобиля, которым может везти 7 человек, или приличный груз важно. У двигателя новая топливная рампа, дроссель, поршневая группа, коленвал, ГРМ. Всего почти 30 новых деталей, в результате которых мотор стал легче, мощнее, тише, экономичнее и требует более редкого обслуживания. Например, интервал регулировки клапанов теперь составляет 90 000 км.

Более мощный двигатель также 1.6-литровый ВАЗ-11129 мощностью 106 л.с. известен давно и зарекомендовал себя неплохо. Он довольно простой в обслуживании и вполне надежный. Конечно, жаль, что в моторной гамме Lada Largus нет дизельных силовых агрегатов, но такова уж участь большинства автомобилей, идущих от нашего восточного соседа. О дизелях грезят и владельцы «Нив», и «Вест», да и «Грант». Нет для Largus и автоматической коробки. По крайней мере, даже в ближайших планах. Быть может появится после очередного рестайлинга. Ну, если автомат — это вопрос предпочтений, то 6-ступенчатю коробку точно полюбили бы все! Но, нет и ее.

Наши выводы





Что же мы увидели, сравнив старый Largus и новый? Самая интересная, на наш взгляд, версия — Largus Cross Comfort со 106-сильным мотором стоит 32 050 рублей. Раньше такой комплектации не было, и самая близкая — Luxe обошлась бы в 31 670 рублей. Разница — 380 рублей. За это мы получаем новые кресла, руль, эргономику органов управления, новые фары, внешность.

Стоят ли этого комфорт и ощущение новизны? С учетом того, что именно эти моменты и были чаще всего в списки недостатков у владельцев старого Largus и, что именно это пытались как-то компенсировать, ставят кресла от X-Ray и даже Captur, переплачивая за переделки, то ответ очевиден. А что до тех, кто поспешил купить дорестайлинговый Largus, потому что он дешевле, так они просто не видели новый, иначе, вполне возможно, подождали бы до апреля.

Пытливые умы, кстати, обратят внимание еще и на то, что ценник вырос только в рублях, если пересчитать его, как мы любим, в долларах, то окажется что Largus не только не подорожал, но едва ли не подешевел! И, тогда уж точно, обновления пойдут в прок и в прибыль.