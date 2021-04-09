Трети антарктических ледников предсказали нестабильность при потеплении климата на 4 °C

Источник материала: Tut.by

Климатологи выяснили, что треть антарктических морских ледников могут стать нестабильными, если к концу XXI века средние температуры на Земле вырастут на 4 °C. Это резко ускорит рост уровня Мирового океана, пишут ученые в Geophysical Research Letters . Об этом рассказывает и ТАСС .



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«Морские ледники мешают материковым двигаться в сторону моря, таять в нем и повышать уровень Мирового океана. Если морские льды исчезнут, то рост уровня моря резко ускорится», — рассказала Элла Гилберт, климатолог из Редингского университета (Великобритания) и один из авторов исследования.

Согласно последним исследованиям, глобальное потепление может радикально изменить облик Земли, если его не удастся удержать на уровне в 1,5°С относительно доиндустриального уровня. Первыми и главными его жертвами, как предполагают климатологи, станут Заполярье и горные ледники.

Температура в этих областях уже сейчас увеличилась на 4−9°С по сравнению с прошлыми столетиями. В результате их площадь уменьшается, и большие территории Антарктики и Арктики освобождаются ото льда.

Первые последствия этого процесса можно увидеть уже сейчас — например, четыре года назад разрушился один из последних осколков ледника Ларсена на Антарктическом полуострове. В результате возник очень большой айсберг массой в триллион тонн, по площади сопоставимый с Эстонией или Московской областью. Два других куска этого ледника уже «уплыли» в море в 1995 и 2002 годах.

Гилберт и ее коллеги выяснили, что в ближайшие годы этот процесс может затронуть более трети прибрежных и морских ледников Антарктики. В своей работе он просчитали, как изменится их состояние, если средняя температура на Земле увеличится на 1,5, 2 и 4 °C. Первые два варианта соответствуют полной или частичной реализации Парижских соглашений по климату, а третий — тому, если все останется, как есть сейчас.

Расчеты показали, что в последнем случае около 34% прибрежных ледовых щитов Антарктики станут нестабильными. Это резко увеличит вероятность формирования новых мегаайсбергов и полного разрушения этих запасов морского льда. Наиболее высок риск для ледников Антарктического полуострова, в том числе для остатков ледового массива Ларсена, а также ледников Шеклтона, Уилкинса и Пайн-Айленд.

Если потепление удастся удержать на отметке в 2 °C, доля ледников, которым будет угрожать распад, снизится до 15−17%, то есть темпы роста уровня моря станут ниже. Ученые надеются, что их расчеты убедят страны — участницы Парижских соглашений более активно работать над их реализацией. Их исполнение не только замедлит глобальное потепление, но и защитит многие прибрежные города мира от затопления, считают климатологи.