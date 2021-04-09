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Обложка дня. Можем не повторять?
09.04.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Так выглядит свежая Новая газета,
с репортажем об обстановке
на российско-украинской границе.
Вокладка дня. Чалавек, якi вярнуў беларусам ВКЛ
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Обложка дня. Можем не повторять?
Так выглядит свежая Новая газета, с репортажем об обстановке на российско-украинской границе.
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