ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пуск корабля "Гагарин" с белорусом Новицким на борту - трансляция

09.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Корабль "Союз" получил имя собственное "Ю. А. Гагарин" в честь юбилейной даты освоения космоса. Надпись нанесена на обшивку корабля, головное обтекатель ракеты-носителя украшен портретом советского космонавта Юрия Гагарина.

"Союз" доставит к Международной космической станции экипаж в составе уроженца Беларуси Олега Новицкого, россиянина Петра Дуброва и американца Марка Ванде Хая.

Для Новицкого это уже третий полет на МКС. О том, как он готовился к старту, а также, что берет с собой на станцию, Новицкий рассказал на пресс-конференции, находясь уже на космодроме.

Планируется, что "Союз" пристыкуется к станции уже сегодня. Известно, что во время своей миссии на МКС Новицкий и Дубров совершат семь выходов в открытый космос на двоих. Им предстоит интегрировать многофункциональный модуль "Наука" в состав станции.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Космический корабль "Союз МС-18" стартует в пятницу к МКС в честь 60-летия первого полета человека в космос. Смотрите кадры старта с космодрома "Байконур".
 
Новости дня
Новости разные
 
Семиместная Creta: рассекречена внешность кроссовера Hyundai Alcazar
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by