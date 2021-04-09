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Пуск корабля "Гагарин" с белорусом Новицким на борту - трансляция
09.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Корабль "Союз" получил имя собственное "Ю. А. Гагарин" в честь юбилейной даты освоения космоса. Надпись нанесена на обшивку корабля, головное обтекатель ракеты-носителя украшен портретом советского космонавта Юрия Гагарина.
"Союз" доставит к Международной космической станции экипаж в составе уроженца Беларуси Олега Новицкого, россиянина Петра Дуброва и американца Марка Ванде Хая.
Для Новицкого это уже третий полет на МКС. О том, как он готовился к старту, а также, что берет с собой на станцию, Новицкий рассказал
Планируется, что "Союз" пристыкуется к станции уже сегодня. Известно, что во время своей миссии на МКС Новицкий и Дубров совершат семь выходов в открытый космос на двоих. Им предстоит интегрировать многофункциональный модуль "Наука" в состав станции.
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Космический корабль "Союз МС-18" стартует в пятницу к МКС в честь 60-летия первого полета человека в космос. Смотрите кадры старта с космодрома "Байконур".
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