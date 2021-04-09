"Кроссовки Сатаны" будут отозваны из продажи после иска Nike

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Компания MSCHF, которая в коллаборации с рэпером Lil Nas X выпустила в конце марта кроссовки Satan Shoes, отзовет их из продажи после иска Nike, сообщает Business Insider.

Все 666 пар "кроссовок Сатаны", которые были раскуплены в день выпуска лимитированной партии, будут возвращены производителю, а покупателям вернут деньги.

Напомним, ранее мировой производитель спортодежды и обуви подал иск в суд на компанию MSCHF, так как их скандальная коллекция Satan Shoes копирует одну из легендарных моделей - Nike Air Max 97.

Представители всемирно известного бренда заявили, что MSCHF вводит покупателей в заблуждение, как будто это Nike выпустил скандальные кроссовки. Nike успел получить изрядную долю критики от своих постоянных клиентов, которые были возмущены тем, что Nike якобы выпустил "кроссовки Сатаны", тем самым поддержав сатанизм.

"Кроссовки Сатаны"

Накануне 29 марта лимитированная партия Satan Shoes компании MSCHF и американского рэпера Lil Nas X была распродана в интернете менее чем за минуту.

Это ограниченная партия спортивной обуви, состоящая из 666 экземпляров. Цена каждой отдельно пронумерованной пары составляла 1018 долларов.

Рэпер Lil Nas X заявил, что при изготовлении каждой пары было использовано 66 кубических сантиметров красной краски и капля человеческой крови. Из дополнительных "примочек" на кроссовках есть подвеска в виде пентаграммы и отсылка к десятой главе евангелия от Луки.

Читайте также:

Первая леди США Джилл Байден взорвала Twitter колготками в сетку

Жокейские сапоги, клетка и другие: главные тренды весны от звезд streetstyle Читать дальше: https://sputnik.by/lifestyle/20210405/1047307910/Zhokeyskie-sapogi-kletka-i-drugie-glavnye-trendy-vesny-ot-zvezd-streetstyle.html