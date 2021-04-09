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Сердце на части: дочь Началовой перепела главный хит покойной певицы
09.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь российской певицы Юлии Началовой - Вера Алдонина - спела самый известный хит умершей мамы: выступление юной исполнительницы произвело фурор на публике.
14-летняя наследница решила пойти по стопам звездной мамы, ушедшей из жизни в 2019 году. Вера снялась в фильме о жизни Началовой, выиграла престижный конкурс и, наконец, появилась в эфире Первого канала.
Дочь Началовой стала звездой телешоу "Модный приговор", где перепела самую знаменитую песню мамы "Герой не моего романа" и очаровала всех присутствующих.
После трогательного исполнения песни все участники и ведущие шоу будто замерли - настолько манера исполнения Веры оказалась похожа на материнскую.
Короткий видеоролик появился в Instagram продюсера покойной певицы, которая также приехала на съемку и рассказала, что эта серия программы посвящена 30-му юбилею шоу "Утренняя звезда", в котором когда-то дебютировала Началова.
"Сердце на части"; "Как на маму похожа. Говорит в ее манере"; "Невероятно красивая и нежная Вера"; "Боже, как похожи. Мимика, голос, улыбка", - написали в комментариях.
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Дебютное выступление 14-летней наследницы в эфире Первого канала растрогало ведущих и участников популярного телешоу.
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