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Сердце на части: дочь Началовой перепела главный хит покойной певицы

09.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь российской певицы Юлии Началовой - Вера Алдонина - спела самый известный хит умершей мамы: выступление юной исполнительницы произвело фурор на публике.

14-летняя наследница решила пойти по стопам звездной мамы, ушедшей из жизни в 2019 году. Вера снялась в фильме о жизни Началовой, выиграла престижный конкурс и, наконец, появилась в эфире Первого канала.

Дочь Началовой стала звездой телешоу "Модный приговор", где перепела самую знаменитую песню мамы "Герой не моего романа" и очаровала всех присутствующих.

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Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

После трогательного исполнения песни все участники и ведущие шоу будто замерли - настолько манера исполнения Веры оказалась похожа на материнскую.

Короткий видеоролик появился в Instagram продюсера покойной певицы, которая также приехала на съемку и рассказала, что эта серия программы посвящена 30-му юбилею шоу "Утренняя звезда", в котором когда-то дебютировала Началова.

"Сердце на части"; "Как на маму похожа. Говорит в ее манере"; "Невероятно красивая и нежная Вера"; "Боже, как похожи. Мимика, голос, улыбка", - написали в комментариях.

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Дебютное выступление 14-летней наследницы в эфире Первого канала растрогало ведущих и участников популярного телешоу.
 
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