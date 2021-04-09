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«Любовь к стране не надо «вбивать» в людей — это должно идти неосознанно»
Источник материала: Навiны
Бывший капитан национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина согласно с мнением, что «патриотизм — это когда флаги висят на частных домах, а не на государственных учреждениях.
«Это для меня патриотизм, — написала она на своей странице в соцсети. — Когда народ любит свою страну, любит свой собственный флаг и показывает эту любовь окружающим. Эту любовь не надо «вбивать» в людей, детей, это то, что должно идти даже неосознанно».
По ее словам, должна быть просто чистая любовь к своей стране, и самое главное — к народу, который живет в этой стране.
Напомним, Екатерина подписала письмо против насилия и за честные выборы. 23 марта она
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Бывший капитан национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина согласно с мнением, что «патриотизм — это когда флаги висят на частных...
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