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«Любовь к стране не надо «вбивать» в людей — это должно идти неосознанно»

09.04.2021 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший капитан национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина согласно с мнением, что «патриотизм — это когда флаги висят на частных домах, а не на государственных учреждениях.

«Любовь к стране не надо «вбивать» в людей — это должно идти неосознанно»
Фото со страницы Екатерины в соцсети

«Это для меня патриотизм, — написала она на своей странице в соцсети. — Когда народ любит свою страну, любит свой собственный флаг и показывает эту любовь окружающим. Эту любовь не надо «вбивать» в людей, детей, это то, что должно идти даже неосознанно».

По ее словам, должна быть просто чистая любовь к своей стране, и самое главное — к народу, который живет в этой стране.

Напомним, Екатерина подписала письмо против насилия и за честные выборы. 23 марта она объявила о завершении своей карьеры в сборной: «Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах. Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью».

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Бывший капитан национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина согласно с мнением, что «патриотизм — это когда флаги висят на частных...
 
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