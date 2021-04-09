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Курсы валют на 9 апреля: доллар продолжает снижаться
Источник материала: Onliner
Позавчера доллар установил исторический рекорд (почему так случилось и чего ждать, читайте
Американская валюта к началу торгов потеряла 0,87 копейки. Ее стали покупать и продавать по 2,6534 белорусского рубля.
Евро тоже упал на 1,14 копейки и пока замер на отметке в 3,1521 рубля.
Сотня российских рублей вопреки падению доллара тоже упала на 1,91 копейки. Сейчас она стоит 3,4344.
Напомним, в
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горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
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Позавчера доллар установил исторический рекорд (почему так случилось и чего ждать, читайте здесь). Ну а вчера курсы доллара и евро пошли вниз. Часто эти две валюты...
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