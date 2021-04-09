Курсы валют на 9 апреля: доллар продолжает снижаться

Источник материала: Onliner

Позавчера доллар установил исторический рекорд (почему так случилось и чего ждать, читайте здесь ). Ну а вчера курсы доллара и евро пошли вниз. Часто эти две валюты работают по принципу сообщающихся сосудов с российским и белорусским рублями: когда первые идут вверх, вторые — вниз. А что происходит на валютно-фондовой бирже Беларуси сегодня утром?

Американская валюта к началу торгов потеряла 0,87 копейки. Ее стали покупать и продавать по 2,6534 белорусского рубля.

Евро тоже упал на 1,14 копейки и пока замер на отметке в 3,1521 рубля.

Сотня российских рублей вопреки падению доллара тоже упала на 1,91 копейки. Сейчас она стоит 3,4344.

Напомним, в четверг после исторического рекорда американская валюта стала дешеветь (минус 0,55 копейки) и достигла 2,6621 белорусского рубля. За ней последовал и евро, остановившись на отметке 3,1635 рубля. Российская сотня прибавила 1,87 копейки, добравшись до отметки 3,4535.