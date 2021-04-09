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Обезьяна смогла управлять курсором через вживленный в мозг чип Neuralink (видео)

09.04.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Илона Маска Neuralink опубликовала видео, в котором заявляет, что научила макаку управлять курсором силой мысли с помощью имплантированного чипа.

Макаке по кличке Пэджер девять лет. Сперва ее научили играть через джойстик в простенькую игру: нужно навести курсор на яркий квадрат, и тогда через трубочку поступит порция бананового смузи. Обезьяна быстро освоила игру, которая приносила ей угощение.

Затем, после вживления чипа, эксперимент повторили, но джойстик физически отсоединили от игровой установки. Обезьяна по-прежнему двигала джойстик, думая, что он управляет курсором. Но на самом деле курсором Пэджер управляла уже силой мысли благодаря чипу.

Илон Маск в своем Twitter отметил, что первый продукт Neuralink позволит парализованным людям управлять смартфоном быстрее, чем обычные пользователи работают с устройством пальцами.

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Компания Илона Маска Neuralink опубликовала видео, в котором заявляет, что научила макаку управлять курсором силой мысли с помощью имплантированного чипа.Читать...
 
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