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Обезьяна смогла управлять курсором через вживленный в мозг чип Neuralink (видео)
Источник материала: Onliner
Компания Илона Маска Neuralink опубликовала видео, в котором заявляет, что научила макаку управлять курсором силой мысли с помощью имплантированного чипа.
Макаке по кличке Пэджер девять лет. Сперва ее научили играть через джойстик в простенькую игру: нужно навести курсор на яркий квадрат, и тогда через трубочку поступит порция бананового смузи. Обезьяна быстро освоила игру, которая приносила ей угощение.
Затем, после вживления чипа, эксперимент повторили, но джойстик физически отсоединили от игровой установки. Обезьяна по-прежнему двигала джойстик, думая, что он управляет курсором. Но на самом деле курсором Пэджер управляла уже силой мысли благодаря чипу.
Илон Маск в своем Twitter отметил, что первый продукт Neuralink позволит парализованным людям управлять смартфоном быстрее, чем обычные пользователи работают с устройством пальцами.
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Компания Илона Маска Neuralink опубликовала видео, в котором заявляет, что научила макаку управлять курсором силой мысли с помощью имплантированного чипа.Читать...
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