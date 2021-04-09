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Белоруска, осужденная на 5 с половиной лет лишения свободы, скрывалась в Африке. Через 12 лет ее нашли

09.04.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ноябре 2006 года 45-летнюю Викторию Цуник признали виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Простыми словами, она продала печное топливо, подменив первичные документы и паспорта качества, под видом дизельного. За что была осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Но в тюрьму женщина так и не попала — сбежала на другой континент.

От исполнения данного приговора Цуник уклонилась, в связи с чем в январе 2009 года она была объявлена в международный розыск. Она скрывалась от правосудия в различных странах Африки, в том числе Анголе и Намибии, сообщает Генеральная прокуратура.

Несмотря на сжатые сроки передачи Цуник, установленные намибийской стороной, сложности с проработкой маршрута этапирования, ограниченность времени для подготовки и перевода дополнительных материалов с целью получения разрешения на транзитную перевозку выданного лица по территории нескольких иностранных государств, осужденная в сопровождении спецконвоя МВД Республики Беларусь 30.03.2021 доставлена в Минск.

В настоящее время Цуник находится в белорусском пенитенциарном учреждении.

Благодаря координирующей роли Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, эффективному международному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере, оперативности принятия решений достигнута одна из важнейших целей уголовного процесса — обеспечение неотвратимости ответственности за совершенное преступление.

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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В ноябре 2006 года 45-летнюю Викторию Цуник признали виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем....
 
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