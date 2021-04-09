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У Беларуси будет свой Нюрнберг?
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед,
Архивное фото. Оккупация
«В целях социальной и исторической справедливости, устранения «белых» пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси», - отметил Андрей Швед.
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, заявил...
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