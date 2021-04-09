Чем думала? Пенсионерка из Минска продала квартиру, а по звонку мошенников перечислила им 236 тысяч рублей

Днем 22 марта 67-летней минчанке позвонил на Viber неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что прямо сейчас с ее банковской карточки мошенники переводят деньги на другой счет. Чтобы пресечь хищение, ей необходимо установить приложение удаленного доступа. Пожилая женщина сразу поправила звонившего, пояснив, что у нее есть банковский счет, а не карта. На что якобы представитель банка начал убеждать, что зафиксированы несанкционированные операции и что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции.





И действительно, через несколько дней пенсионерке снова на Viber начал звонить якобы представитель правоохранительных органов. Он подтвердил слова ранее звонившего и посоветовал, чтобы минчанка сняла со счета деньги и зачислила их на карт-счет другого банка.





«Правоохранитель» смог убедить женщину, и она, следуя его инструкциям, в несколько этапов сняла со счета деньги и зачислила на счет, который ей посоветовали злоумышленники. Более того, она передала им данные для входа в установленное приложение. Удаленный доступ позволил мошенникам узнать реквизиты банковской карты, авторизоваться от имени минчанки в личном кабинете интернет-банкинга и дистанционно распоряжаться деньгами. В результате с карт-счета пенсионерки похищено более 236 тысяч рублей. Оказывается, недавно женщина продала квартиру и положила всю сумму на счет.



