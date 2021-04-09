ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чем думала? Пенсионерка из Минска продала квартиру, а по звонку мошенников перечислила им 236 тысяч рублей

09.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Злоумышленник уговорил пожилую минчанку перевести 236 тысяч рублей в другой банк, создать карт-счет и дать ему доступ к интернет-банкингу, сообщает «Минск-Новости».

Днем 22 марта 67-летней минчанке позвонил на Viber неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что прямо сейчас с ее банковской карточки мошенники переводят деньги на другой счет. Чтобы пресечь хищение, ей необходимо установить приложение удаленного доступа. Пожилая женщина сразу поправила звонившего, пояснив, что у нее есть банковский счет, а не карта. На что якобы представитель банка начал убеждать, что зафиксированы несанкционированные операции и что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции.

И действительно, через несколько дней пенсионерке снова на Viber начал звонить якобы представитель правоохранительных органов. Он подтвердил слова ранее звонившего и посоветовал, чтобы минчанка сняла со счета деньги и зачислила их на карт-счет другого банка.

«Правоохранитель» смог убедить женщину, и она, следуя его инструкциям, в несколько этапов сняла со счета деньги и зачислила на счет, который ей посоветовали злоумышленники. Более того, она передала им данные для входа в установленное приложение. Удаленный доступ позволил мошенникам узнать реквизиты банковской карты, авторизоваться от имени минчанки в личном кабинете интернет-банкинга и дистанционно распоряжаться деньгами. В результате с карт-счета пенсионерки похищено более 236 тысяч рублей. Оказывается, недавно женщина продала квартиру и положила всю сумму на счет.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоумышленник уговорил пожилую минчанку перевести 236 тысяч рублей в другой банк, создать карт-счет и дать ему доступ к интернет-банкингу, сообщает «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
Семиместная Creta: рассекречена внешность кроссовера Hyundai Alcazar
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by